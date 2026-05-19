Профессиональные клинеры предупреждают: эти вещи нельзя чистить уксусом — перечень поверхностей, которые он портит
Уксус давно считается популярным натуральным средством для уборки дома. Его используют для удаления накипи, жира и неприятных запахов. Однако профессиональные клинеры предостерегают: несмотря на эффективность в некоторых случаях уксус может серьезно повредить определенные поверхности и бытовые предметы.
Дело в том, что уксус обладает высокой кислотностью. Именно она помогает растворять минеральные отложения, но может разрушать защитные покрытия, элементы техники и деликатные материалы.
Ниже рассмотрим, что категорически не рекомендуется чистить уксусом.
Натуральный камень (мрамор, гранит, известняк)
Один из главных запретов — использование уксуса на поверхностях из натурального камня.
Кислота вступает в реакцию с минералами, из-за чего:
появляются матовые пятна;
разрушается полировка;
поверхность теряет блеск;
возможна постепенная порча структуры камня.
Для таких поверхностей лучше использовать специальные pH-нейтральные средства.
Деревянные поверхности и мебель
Уксус может повредить как лакированное, так и не обработанное дерево.
Возможные последствия:
растворение защитного лака;
потускнение поверхности;
разбухание древесины;
появление микротрещин.
Особенно опасно регулярное использование напольного уксуса или кухонной мебели.
Нержавеющая сталь (некоторые виды)
Несмотря на распространенный миф, уксус не всегда безопасен для стали.
Он может:
оставлять разводы;
разрушать защитный слой;
вызывать коррозию на более дешевых сплавах.
Профессионалы советуют использовать специальные средства для нержавейки или обычный мыльный раствор.
Электронные устройства и экраны
Телевизоры, смартфоны, ноутбуки и другие экраны нельзя чистить уксусом.
Причины:
повреждение антибликового покрытия;
ухудшение чувствительности сенсоров;
риск микроцарапин.
Для очистки следует использовать микрофибры и специальные спреи для экранов.
Стиральные машины и резиновые элементы
Хотя уксус иногда советуют для удаления запахов, регулярное использование может навредить технике.
Возможные проблемы:
разрушение резиновых уплотнителей;
повреждение шлангов;
понижение долговечности стиральной машины.
Утюги и парогенераторы
Уксус иногда используют для удаления накипи, но эксперты не рекомендуют это делать.
Он может:
разъедать внутренние детали;
вызвать поломки;
сокращать срок службы устройства.
Некоторые металлы (алюминий, медь, ножи)
Кислота оказывает негативное влияние на мягкие металлы:
появляются пятна;
поверхность тускнеет;
металл может стать шероховатым.
Чем заменить уксус для уборки
Профессиональные клинеры советуют использовать:
pH-нейтральные средства;
мягкое мыло и теплую воду;
специальные очистители для дерева, камня и техники;
микрофибровые салфетки для деликатной очистки.
Уксус — эффективное, но не универсальное средство для уборки. Его кислотность может быть полезна для удаления накипи, но в то же время опасна для камня, дерева, техники и некоторых металлов.
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно знать, где его можно применять, а где лучше выбрать более безопасные альтернативы.
FAQ
Почему нельзя чистить мрамор уксусом?
Уксус разрушает структуру натурального камня, оставляет матовые пятна и повреждает полировку.
Можно ли использовать уксус для стиральной машины?
Лишь редко, но регулярное использование может повредить резиновые уплотнители и внутренние детали техники.
Чем лучше заменить уксус для уборки?
Безопаснее всего — теплая вода с мягким мылом или специальные pH-нейтральные средства для конкретных поверхностей.