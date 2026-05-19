Профессиональные клинеры предупреждают: эти вещи нельзя чистить уксусом — перечень поверхностей, которые он портит

Уксус давно считается популярным натуральным средством для уборки дома. Его используют для удаления накипи, жира и неприятных запахов. Однако профессиональные клинеры предостерегают: несмотря на эффективность в некоторых случаях уксус может серьезно повредить определенные поверхности и бытовые предметы.

Татьяна Мележик
Какие вещи нельзя чистить уксусом

Какие вещи нельзя чистить уксусом / © pexels.com

Дело в том, что уксус обладает высокой кислотностью. Именно она помогает растворять минеральные отложения, но может разрушать защитные покрытия, элементы техники и деликатные материалы.

Ниже рассмотрим, что категорически не рекомендуется чистить уксусом.

  1. Натуральный камень (мрамор, гранит, известняк)

Один из главных запретов — использование уксуса на поверхностях из натурального камня.

Кислота вступает в реакцию с минералами, из-за чего:

  • появляются матовые пятна;

  • разрушается полировка;

  • поверхность теряет блеск;

  • возможна постепенная порча структуры камня.

Для таких поверхностей лучше использовать специальные pH-нейтральные средства.

  1. Деревянные поверхности и мебель

Уксус может повредить как лакированное, так и не обработанное дерево.

Возможные последствия:

  • растворение защитного лака;

  • потускнение поверхности;

  • разбухание древесины;

  • появление микротрещин.

Особенно опасно регулярное использование напольного уксуса или кухонной мебели.

  1. Нержавеющая сталь (некоторые виды)

Несмотря на распространенный миф, уксус не всегда безопасен для стали.

Он может:

  • оставлять разводы;

  • разрушать защитный слой;

  • вызывать коррозию на более дешевых сплавах.

Профессионалы советуют использовать специальные средства для нержавейки или обычный мыльный раствор.

  1. Электронные устройства и экраны

Телевизоры, смартфоны, ноутбуки и другие экраны нельзя чистить уксусом.

Причины:

  • повреждение антибликового покрытия;

  • ухудшение чувствительности сенсоров;

  • риск микроцарапин.

Для очистки следует использовать микрофибры и специальные спреи для экранов.

  1. Стиральные машины и резиновые элементы

Хотя уксус иногда советуют для удаления запахов, регулярное использование может навредить технике.

Возможные проблемы:

  • разрушение резиновых уплотнителей;

  • повреждение шлангов;

  • понижение долговечности стиральной машины.

  1. Утюги и парогенераторы

Уксус иногда используют для удаления накипи, но эксперты не рекомендуют это делать.

Он может:

  • разъедать внутренние детали;

  • вызвать поломки;

  • сокращать срок службы устройства.

  1. Некоторые металлы (алюминий, медь, ножи)

Кислота оказывает негативное влияние на мягкие металлы:

  • появляются пятна;

  • поверхность тускнеет;

  • металл может стать шероховатым.

Чем заменить уксус для уборки

Профессиональные клинеры советуют использовать:

  • pH-нейтральные средства;

  • мягкое мыло и теплую воду;

  • специальные очистители для дерева, камня и техники;

  • микрофибровые салфетки для деликатной очистки.

Уксус — эффективное, но не универсальное средство для уборки. Его кислотность может быть полезна для удаления накипи, но в то же время опасна для камня, дерева, техники и некоторых металлов.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно знать, где его можно применять, а где лучше выбрать более безопасные альтернативы.

FAQ

Почему нельзя чистить мрамор уксусом?

Уксус разрушает структуру натурального камня, оставляет матовые пятна и повреждает полировку.

Можно ли использовать уксус для стиральной машины?

Лишь редко, но регулярное использование может повредить резиновые уплотнители и внутренние детали техники.

Чем лучше заменить уксус для уборки?

Безопаснее всего — теплая вода с мягким мылом или специальные pH-нейтральные средства для конкретных поверхностей.

