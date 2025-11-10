Профессиональные клинеры рассказали о 5 предметах в доме, которых следует избавиться ради чистоты и комфорта

Ошибки при уборке, которые допускаются почти все / © unsplash.com

Мечтаете о доме, который легко держать в порядке? Эксперты по клинингу поделились списком вещей, которые только усложняют уборку и не приносят никакой пользы. Они выделили пять элементов интерьера, от которых лучше отказаться, ведь именно они чаще всего создают беспорядок, накапливают пыль или способствуют появлению неприятных запахов.

Основные причины, по которым эти предметы следует убрать из дома, — сложность ухода, бесполезность использования и риск появления стойких запахов или пятен.

Вот пять вещей, которые специалисты настойчиво советуют удалить из вашего пространства:

