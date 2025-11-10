- Дата публикации
Профессиональные клинеры рассказали о 5 предметах в доме, которых следует избавиться ради чистоты и комфорта
Профессиональные уборщики составили перечень предметов, которых следует избегать в доме.
Мечтаете о доме, который легко держать в порядке? Эксперты по клинингу поделились списком вещей, которые только усложняют уборку и не приносят никакой пользы. Они выделили пять элементов интерьера, от которых лучше отказаться, ведь именно они чаще всего создают беспорядок, накапливают пыль или способствуют появлению неприятных запахов.
Основные причины, по которым эти предметы следует убрать из дома, — сложность ухода, бесполезность использования и риск появления стойких запахов или пятен.
Вот пять вещей, которые специалисты настойчиво советуют удалить из вашего пространства:
Коврики вокруг унитаза. Они быстро впитывают запахи, тяжело стираются и фактически не выполняют никакой полезной функции.
Матовые фасады на мебели. На них постоянно видны следы пальцев и пыль, так что уборка превращается в ежедневный ритуал.
Подвесные освежители в унитазе. Вместо того, чтобы освежать, они часто оставляют разводы, вызывают окрас керамики и могут засорять слив.
Силиконовые ершики. Выглядят неэстетично, чистят хуже классических моделей, а уход за ними — еще тот квест.
Черные матовые раковины. Они критически непрактичны: каждая капля воды оставляет заметные следы, которые трудно вывести.