Профессиональный путешественник назвал самые плохие города для путешествий: подробности

Путешествие / © pixabay.com

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С наступлением лета многие задумываются об отдыхе, но профессиональный турагент Карлос Лавилла советует хорошо подумать, прежде чем выбирать направление. В вирусном видео в TikTok он рассказал о пяти городах, которые его разочаровали больше всего за три десятилетия путешествий.

Об этом пишет Express.

«Это пять городов, в которых я как профессиональный турагент чувствовал себя наиболее некомфортно из-за их низкого или полного отсутствия туристической привлекательности», — отметил Лавилла.

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Пятое место в его списке занял Рейкьявик, столица Исландии. Несмотря на славу северного сияния и Голубой лагуны, город вызвал у путешественника откровенное раздражение.

«Если воровство — это некрасиво, то Рейкьявик еще хуже, чем воровство», — сказал Карлос. — «Там едва найдется озеро, две утки работают на полставки, а все остальное можно завернуть в обертку и подарить первому попавшемуся».

На четвертом месте — Малое, столица Мальдив. Хотя страна славится райскими пляжами, столица оставила неприятное впечатление.

«Малое — как прыщ на лице супермодели», — прокомментировал Лавилла. — «Не можешь отвести глаз, и хочется его убрать. Но благодаря своему уродству он подчеркивает красоту остальной страны».

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Лас-Вегас, ежегодно посещающий более 40 миллионов туристов, оказался на третьем месте. По словам Карлоса, город смотрится неестественно.

«Его словно отвезли к пластическому хирургу, который приклеил к нему разные элементы из других уголков мира», — объяснил он.

Вторым наименее привлекательным городом для туристов является Найроби, столица Кении.

Возглавила список Джакарта — столица Индонезии. По словам эксперта, качество воздуха там крайне низкое, а по улицам гуляют гигантские крысы.

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«Это не просто один из самых загрязненных городов мира, это город огромных крыс. Представьте масштаб проблемы: Микки Маус давно ушел на пенсию и переехал в Джакарту», — добавил Лавилла.

Напомним, эксперт подготовил 7 простых, но эффективных советов, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.