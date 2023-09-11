Профессионалы не одобряют: семь ошибок, которые удешевят даже самый дорогой ремонт дома

Использование пластиковых подоконников

Впоследствии вы поймете, что с пластиковыми подоконниками гораздо больше проблем, чем кажется на первый взгляд. Через некое время материал начинает желтеть, трескаться, покрываться противными пятнами. И избавиться от этих проблем достаточно сложно. Если в вашей квартире, как и у многих других, все еще стоят пластиковые подоконники, возможно пора задуматься над более надежными современниками материалами. К примеру, можно облицовывать деревянными фактурами или плиткой.

Неправильно подобранная длина штор

Конечно, цвет и длину штор каждый человек выбирает под свой вкус. Но специалисты хорошо знают, что существуют негласные правила, которые помогут сделать дизайн квартиры современным и стильным. Выбирая укороченные модели, обязательно обратите внимание на то, чтобы они прикрывали подоконник. Слишком короткие шторы зрительно уменьшают окно. Непрактично и выбирать слишком длинные занавески, которые "лежат" на полу. В первую очередь потому, что они будут "собирать" на себя грязь. Также такие шторы будут мешать при уборке. Аккуратно и удобно, когда они на несколько сантиметров не доходят до пола.

Провода и удлинители

Провода – это именно та деталь, которую всегда хочется скрыть от чужих глаз. Ведь "паутина" из проводов сразу указывает на посредственное отношение хозяина квартиры к ремонту. Специалисты не рекомендуют протягивать провода вдоль стен или использовать пластиковые скобы. Более современным и стильным решением можно выделить использование плинтусных коробов.

Дешевая фурнитура всегда портит вид комнаты / Фото: pixabay.com

Дешевая фурнитура

Первое, что заметят гости после того, как войдут в вашу квартиру после ремонта, это дверь. Поэтому лучше избавиться от старой фурнитуры. Петли и дверные ручки – важная деталь, о которой часто забывают во время ремонта. Однако не стоит выбирать самые дешевые, чтобы сделать ремонт более бюджетным. Это не та вещь, на которой следует экономить.

Декор искусственными растениями

Лучше не иметь ни одного растения, чем поставить в доме хотя бы одно искусственное. Такие букеты точно не доставят эстетического удовольствия и очень удешевят ремонт. Кроме этого стоит подумать о том, что на них будет оседать пыль, а потому работы по дому у вас будет больше. Если вы не успеваете ухаживать за живыми растениями, обратите внимание на неприхотливые варианты. Вам подойдут кактусы, спатифилумы, пеларгонии и каланхоэ. Зелень придаст интерьеру свежесть.

Электрощиток

Когда в прихожей выступает пластиковый щиток, он однозначно удешевляет ремонт. Однако сегодня можно с лёгкостью его замаскировать. Финансы не позволяют делать что-нибудь масштабное? Можно просто заменить громоздкую пластиковую коробку более плоской, которая будет гармонировать с цветом обоев. Если вы умеете делать что-то своими руками, попробуйте смастерить короб-ключницу или замаскировать его по картине.

Неорганизованное пространство

Порядок и чистота всегда украшают ремонт. Поэтому важно не забывать о генеральной уборке, старайтесь не загромождать квартиру и вовремя избавляться от лишних вещей. А чтобы прибавить порядка, уберите специальные органайзеры в ванную комнату и на кухню. Они помогут лучше обустроить пространство.

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