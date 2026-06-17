Профилактика фитофторы на помидорах: чем обработать томаты в июне

Профилактика фитофторов

Реклама

Июнь — это время, когда на огородах окончательно просыпаются споры опасного грибка фитофторы (Phytophthora infestans). Поскольку в этот период на кустах уже активно формируются и созревают плоды, применение агрессивной химии становится опасным для здоровья человека. В такой ситуации лучше воспользоваться проверенным народным средством на основе молочной сыворотки и йода. Такая обработка работает как надежная профилактика, она не лечит уже пораженное растение, но эффективно предотвращает появление и распространение болезни.

Почему сыворотка работает, а просто молоко — нет

Эффективность этого метода заключается в особых химических и биологических свойствах его компонентов, что подтверждено исследованиями в области защиты растений:

Кислая среда против грибка. Молочная сыворотка создает на поверхности растения кислую реакцию благодаря деятельности молочнокислых бактерий. Фитофтора категорически не любит и не переносит кислую среду, поэтому ее споры просто не могут развиваться.

Отсутствие жира и дыхания листьев. В отличие от обычного молока, в сыворотке почти нет жира. Молоко оставляет на листьях плотную жирную пленку, которая закрывает устьица и мешает дыханию растения. Сыворотка же подкисляет поверхность, образуя тонкую эластичную белковую пленку (из альбуминов и глобулинов), которая перекрывает доступ кислорода к спорам грибка, но не вредит самому томату.

Обеззараживание йодом. Йод выступает в роли мощного антисептика. Он коагулирует (сворачивает) белки патогенных микроорганизмов, обеззараживает поверхность куста и уничтожает споры на начальных стадиях.

Как приготовить и применять раствор для обработки томатов против фитофторы

Для приготовления эффективного и безопасного рабочего раствора необходимо четко соблюдать пропорции, чтобы не вызвать ожогов нежных листьев, а именно, в 9 литров отстоявшейся теплой воды добавить литр молочной сыворотки и 10 капель спиртового йода (5%).

Реклама

Обработку производят исключительно в сухую погоду и обязательно в вечернее время (или в пасмурные дни). Нанесение раствора под прямыми лучами солнца превратит капли в линзы и приведет к солнечным ожогам.

Раствор наносят с помощью мелкодисперсного опрыскивателя очень сильно и обильно, тщательно покрывая как все листья (особенно с нижней стороны), так и зеленые плоды.

Первую профилактическую обработку производят сразу после высадки рассады на постоянное место. В дальнейшем опрыскивание повторяют каждые 10–14 дней.

Если дождь прошел, защитный белковый слой полностью смывается, поэтому обработку нужно обязательно повторить внепланово, как только кусты просохнут.

Реклама

Дополнительные агротехнические мероприятия

Защита томатов в парниках и на открытых грядках должна быть комплексной, ведь споры фитофторы в первую очередь живут и зимуют в почве. Чтобы заблокировать им путь к растениям, соблюдайте следующие правила:

Мульчуйте помидоры соломой. Слой соломы закрывает землю и надежно блокирует грязные брызги воды во время дождя или полива, не разрешая спорам подняться с земли на нижние части куста.

Удаляйте нижние листья. Все нижние листики на кустах необходимо вовремя обрезать до первой плодовой кисти, чтобы улучшить циркуляцию воздуха у земли.

Проветривайте теплицы. Застой влажного воздуха — идеальная среда для вспышки болезни, поэтому регулярное проветривание обязательно.

Не загущайте посадки. Свободное пространство между кустами обеспечивает хорошее проветривание и быстрое высыхание утренней росы или капель воды.

Этот способ обработки можно использовать и во время плодоношения помидоров, так как он абсолютно экологичен и безопасен для человека, и плоды можно есть после обычной мытья. Более того, йод в микродозах требуется самим растениям, он участвует в азотном обмене, стимулирует иммунитет томатов и даже ускоряет созревание плодов.

Чем заменить сыворотку? В самом крайнем случае вместо сыворотки можно взять оборот (обезжиренное молоко). Однако из-за другого уровня кислотности и остаточного белково-жирового состава такой вариант показывает значительно худшие результаты. Для максимальной защиты следует использовать именно молочную сыворотку.

Новости партнеров