Прогноз магнитной бури на 5 июня: какой будет солнечная активность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 5 июня, зафиксирована мощная магнитная буря красного уровня – с К-индексом 5. Это свидетельствует о высоком уровне возмущения магнитного поля.

Об этом сообщает Meteoagent.com.

С 26 мая специалисты фиксируют высокую активность Солнца. Кроме того, в начале этой недели произошло мощное возмущение магнитного поля Земли. Так, 2 июня была экстремально высокая солнечная активность – магнитная буря достигла К-индекса 8. Впрочем, впоследствии она ослабла.

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Высокая активность Солнца может повлиять на самочувствие людей. Особенно – метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Среди симптомов – головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.

Во время магнитных бурь медики советуют уменьшить нагрузку на организм, избегать стресса, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.

Напомним, ранее мы писали о том, что в чене назвали ежедневную привычку, ухудшающую работу сердца.