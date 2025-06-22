Прогноз Ванги по Ирану и Израилю начал сбываться: что она говорила

Ванга

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Болгарская провидица Ванга предсказала, что падение Сирии станет началом масштабного конфликта между Западом и Востоком, который может перерасти в Третью мировую войну.

Об этом пишет The Mirror.

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном все больше людей вспоминают одно из самых страшных пророчеств известной болгарской провидицы Ванги, которое она озвучила еще до своей смерти в 1996 году.

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Женщина, которую часто называли «Нострадамусом Балкан», якобы предсказала большую войну между Западом и Востоком. Согласно переданным словам Ванги: «Как только упадет Сирия — ждите большой войны между Западом и Востоком. Весной на Востоке начнется война, и будет Третья мировая война. Война на Востоке уничтожит Запад».

Хотя Ванга прожила всю жизнь в небольшой болгарской деревне, ее пророчества до сих пор вызывают интерес во всем мире. Она якобы предсказала теракты 11 сентября 2001 года, описав их как нападение «стальных птиц» на «американских братьев». А упоминание о «волках, воющих в кустах», интерпретируется некоторыми как намек на президента Джорджа Буша.

Ванга также якобы предсказывала, что 44-м президентом США будет афроамериканец — задолго до того, как Барак Обама стал кандидатом.

Среди других ее прогнозов на 2025 год — контакт человечества с инопланетянами и появление телепатии, которая в корне изменит общение между людьми.

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Однако не все предсказания Ванги сбылись. Например, она ошиблась относительно начала Третьей мировой войны в 2010-2014 годах, а также относительно высадки пришельцев в 2023-м. Поэтому даже ее последователи призывают относиться к пророчествам осторожно — ни одно из них не записывалось самой Вангой, их передавали только ее знакомые, что затрудняет проверку достоверности.

В любом случае, слова болгарской ясновидящей в очередной раз приобрели актуальность на фоне опасной ситуации на Ближнем Востоке.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о том, что одно из самых тревожных пророчеств Ванги может сбыться и чего ожидать в 2025 году.

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