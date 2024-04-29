Прогоните землероек с огорода раз и навсегда: гуманный и эффективный метод

На первый взгляд может показаться, что землеройки совсем безвредны животные. Тем не менее, они могут принести немало вреда участку, особенно огороду.

Землеройки – совсем небольшие грызуны, которые могут стать настоящей проблемой огорода или сада. Они роют длинные туннели и норы для жизни, причиняя значительные повреждения растений, что может стать причиной гибели всего урожая. Однако, не стоит убивать этих животных, ведь существуют гуманные способы, которые помогают избавиться от землеройок раз и навсегда.

Как выглядит землеройка и где она живет

Землеройки (или Soricidae) — мелкие млекопитающие, обитающие преимущественно под землей. Их можно назвать по-настоящему трудолюбивыми животными. Они помогают разложить в почве органический материал, улучшая структуру земли. Однако из-за их деятельности также страдают растения. Землеройки копают много нор и туннелей, повреждая корневую систему и вызывая обвалы земли.

Как избавиться от землеройки эффективно и гуманно

Не обязательно использовать вредные яды, чтобы избавиться от землероек. Этих грызунов можно отпугнуть и более гуманными способами, защитив свой сад и огород от них.

В частности, эти млекопитающие очень чувствительны к шуму и запахам. А потому одним из наиболее эффективных методов прогнать их со своего участка является использование запахов вредителей. Бросьте в норы или тоннеле землероек кошачьи или собачьи экскременты. Инстинктивно они будут бояться хищников. Подойдет также и коровий навоз, тухлые яйца или гнилая рыба. Такие запахи очень не понравятся вредителям. Однако стоит помнить, что они также могут быть неприятными и вам. Поэтому последний метод следует использовать с осторожностью.

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