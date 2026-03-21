Прогулка может обернуться для собаки болезненной болезнью кожи: о чем стоит знать владельцам

Собака / © unsplash.com

Реклама

С приходом тепла владельцы все чаще проводят время с собаками на улице — на прогулках, пикниках или во дворах. В то же время ветеринары отмечают: солнечная погода может представлять риск для животных и вызывать болезненные поражения кожи.

Об этом сообщило издание Express.

По словам ветеринара Анны Форман, солнечные ожоги у собак вызывают такую же боль, как и у людей. При регулярном воздействии ультрафиолета это может иметь более серьезные последствия — в частности, приводить к раковым изменениям кожи.

Реклама

Специалисты подчеркивают, что пользы от длительного пребывания на солнце для собак нет. В отличие от людей, их организм не синтезирует витамин D через кожу, поэтому «загорание» не имеет оздоровительного эффекта и лишь повышает риск повреждений.

Ветеринары советуют ограничивать время пребывания собак под прямым солнцем, особенно в период наивысшей активности ультрафиолета — с 11:00 до 15:00. В это время животным рекомендуют находиться на солнце не дольше 45-60 минут. Важно обеспечить доступ к тени, свежей воде и возможность охлаждения — например, с помощью воды или специальных охлаждающих поверхностей.

Отдельную опасность представляет перегрев организма. Если температура тела собаки превышает 39,2°C из-за длительного пребывания в жарких условиях, может развиться тепловой удар. Наиболее уязвимы брахицефальные породы — в частности мопсы и французские бульдоги — из-за особенностей строения дыхательных путей. Также хуже переносят жару старшие собаки и животные с сопутствующими заболеваниями.

Повышенный риск солнечных ожогов имеют собаки с тонкой шерстью или светлой кожей, в частности те, которые имеют розовый нос или кончики ушей. В то же время уязвимыми остаются и участки тела с меньшим количеством шерсти — переносица, кончик носа, живот и пах. Даже у темнокожих собак возможны ожоги, хотя и случаются реже.

Реклама

