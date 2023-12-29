Происходят от иностранных имен: перечень украинских фамилий, указывающих на другие национальности

Если глава семьи в Украине был иностранец или представитель малой национальности, то прозвище часто давалось на основе его имени. Это указывает историко-этимологический словарь украинских фамилий. Так можно было проще выделить именно эту конкретную семью. Добавляя типичные для этой местности суффиксы, фамилия впоследствии "украинизировалась", а затем становилась официальной частью имени.

Андрей, Андронатий, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко от имени Андроник.

Анисько, Анишко, Анищенко, Анищук, Анищак, Анисименко от имени Анисим.

Базко, Базько, Базик, Базилевич, Базишин, Базий, Базюк, Базилюк/Базелюк, Базинюк, Базиленко от имени Базиль (Базель).

Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко; Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк от имени Балаж (Балаш, Болаш, Болош, Болох).

Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенышевский, Бенищенко, Бененко от имени Бенедикт (Беня, Бенедё).

Вильгельм, Вилюра, Вилюш, Вилик, Вильчук, Вилюк, Виленчук, Виленко, Вильченко от имени Вильгельм.

Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцеховский/Войциховский/Войциховский, Войтко, Войтиченко от имени Войцех.

Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко от имени Гелена.

Гресь, Гресик, Гресько, Грещук, Грецишин, Грещенко от имени Грегор, Гржегорж.

Дьордь/Дордь, Дордик, Дордь/Дордяй, Дордич, Дордюк, Дьордяк/Дордяк, Дорденко от имени Дьордь.

Зеллик, Зейлик, Зейлюк, Зеличенко от имени Зеллик (Зейлик).

Златов, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко от имени Злота, Злата.

Ивчик, Ивчук, Ивчак, Ивчишин, Ивченко; Ивон, Ивончик, Ивончук, Ивончак, Ивоненко, Ивонченко, Ивониченко от имени Иво.

Ивжик, Ивженко; Евжик, Евженюк, Евженко от имени Ивжен, Евжен.

Иржик, Ирженко; Ижик, Ижко, Ижук, Ижикевич, Иженко, Ижченко от имени Йиржи.

Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко от имени Казимир.

Каспер, Касперский, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко от имени Каспера.

Марценюк, Марцелюк, Марцинков, Марцинковский, Марциненко от имени Марцели.

Минарчик, Минарчук, Минарченко, Минаренко от имени Минар.

Мухтарченко, Мухтаренко от имени Мухтар.

Николко, Николюк, Николяк, Николишин, Николайчук, Николенко, Николаенко от имени Никола.

Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко от имени Номан.

Что означают украинские фамилии / Фото: Unsplash

Окончик, Оконюк, Окончук, Оконенко, Оконченко; Окиняк, Окинчук/Окиньчук, Окиненко от имени Окон.

Рай, Райко, Раенко, Раюк, Райчук, Райченко от имени Раймонда.

Рахимчук, Рахименко от имени Рахим.

Рахманко, Рахманько, Рахманюк, Рахманчук, Рахманенко от имени Рахмана.

Рубан, Рубанюк, Рубанчук, Рубаненко, Рубанченко; Рубенюк, Рубенчук, Рубененко, Рубенченко от имени Рубен.

Русланюк, Русланенко, Русланченко от имени Руслан.

Сандер, Сандрук, Сандрюк, Сандрик, Сандренко, Сандеренко от имени Сандро.

Сандулик, Сандулин, Сандуляк, Сандуленко от имени Санду.

Силва, Сильвук, Сильвич, Сильвенко; Силюк, Силенко от имени Сильва (Силя).

Стоян, Стоянко, Стоянец, Стоянченко, Стоянюк, Стояненко от имени Стоян.

Томашик, Томашин, Томашук, Томащук, Томашевич, Томашенко от имени Томаш.

Троян, Троянко, Троянец, Троянюк, Троянчук, Трояненко, Троянченко от имени Троян.

Уварук, Уварчук, Уваренко, Уварченко от имени Увар.

Ураленко, Уральченко от имени Урала.

Урбан, Урбась, Урбанович, Урбановский, Урбанский, Урбаненко от имени Урбан.

Франко, Франчук, Франченко от имени Франтишек.

Фролюк, Фроляк, Фроленко от имени Фрол.

Шолом, Шоломей, Шоломчук, Шоломийчук, Шоломенко, Шоломиенко; Шаломенко Шаломиенко; Шлема, Шлемко, Шлеменко, Шломенко от имени Шалом.

Щепик, Щепенко, Щепенчук, Щепанский, Щепановский; Штефанко, Штефанчук, Штефанюк, Штефаненко; Штепа, Штепанюк, Штепаненко от имени Щтепан (Штефан) и Штефания (Штепа).

Юзько, Юзькив, Юзик, Юзюк, Юзяк, Юзвишин; Юсько, Ющик, Ющак, Ющук, Ющин, Ющенко, Ющишин; Юшко, Юшик, Юшков, Юшак, Юшук, Юшин, Юшенко, Юшкевич; Ешко, Ещенко, Ещук; Юзофенко от имени Юзеф (Юзь, Юшко, Ешка).

Якуб, Якуба, Якубчик, Якубишин, Якубович, Якубовский, Якубяк, Якубов, Якобчук, Якубенко, Якубченко; Куб, Куба, Кубов, Кубай, Кубаевич, Кубицкий, Кубышин, Кубенко, Кубченко от имени Якуб.

Янко, Янив, Янчи, Януш, Янчик, Ящик, Янчук, Янцюк, Янюк, Янович, Яневич, Яновский, Янковский, Янишин, Ящишин, Янушевич, Яненко, Янушенко, Янченко, Ященко. от имени Ян.

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