Происхождение фамилий: узнайте, были ли ваши предки творческими людьми

Ваши предки были скорее людьми творческих профессий, если у вас такая фамилия

Продолжаем исследовать происхождение украинских фамилий. Какие фамилии указывают, что ваши предки имели отношение к какому-нибудь искусству.

Об этом рассказывает в своем исследовании «Современные украинские фамилии» языковед Юлиан Редько.

Занимались искусством, точнее живописью, скорее всего предки носителей такой фамилии как Маляр и производные от него Маляренко и Малярик. Похожее происхождение имеют фамилии Богомаз с производным Богомазюка.

Если ваша фамилия Співак, ваши предки, скорее всего, хорошо пели, а если ваша фамилия Регент и Регенчук — имели отношение к организации церковного хора.

Много фамилий, связанных с музыкой. Наверное, никто не будет сомневаться, чем занимались предки носителей фамилии Музыка. От этого названия образовалось уменьшенное Музычка и патронимические Музыченко, Музычук. К занятию музыкой относятся и носители фамилий Дармограй и Лихограй.

Как отмечает языковед, существует много фамилий, которые произошли от названия инструмента, на котором играли. Среди них такие :

Скрипник, Скрипка, Скрипка. Производные – Скрипчук, Скрипнюк, Скрипьюк, Скрипичайко, Скрипниченко.

Цимбалист, Цимбалист, Цимбалистый. Однако доподлинно не известно, что такие фамилии, как Цимбал, Цинбал с производными Цымбалюк, Цымбалко, тоже произошли от названия инструмента, ведь слово "цимбал" употребляется и в переносном смысле.

Басистый, Баса, Басенко, Басюк. Предки носителей этих фамилий играли на контрабасе.

Дудар, Дудник и Дудаш образованы от названия дуды, на котором играл музыкант. Также объясняется происхождение уменьшенного Дудка и образованного от него Дудко и полученного по матери Дудишин.

Фамилия Сопивник образована от названия инструмента на диалекте "сопилка", отсюда патронимическое Сопильник. От слова "сопилка" происходит, вероятно, и фамилия Софилканыч на Закарпатье.

Фамилия Бандура с производным Бандуренко могла возникнуть от музыкального инструмента бандура, хотя здесь, как и для слова "цимбал", как отмечает исследователь, возможны и другие объяснения.

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