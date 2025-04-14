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Проєкт или проект: как говорить и писать правильно на украинском языке
Правописание 2019 вернуло правила традиционного украинского правописания.
В украинском языке существует дилемма, как правильно проєкт или проект.
О том, как правильно это слово сказать по-украински — читайте в материале.
Слово проєкт, а также ряд слов иноязычного (немецкого) происхождения с корнем -ject- писали и произносили с буквой «є». Так было до 1933 года.
Впоследствии с целью приближения литературного украинского языка к русскому слова проєкт, проєкція и производные от них на законодательном уровне было установлено писать исключительно с буквой «є».
Хотя слова інъєкція, объєкт, траєкторія и другие с иноязычным корнем –ject- продолжили писать с «є», сделав их исключениями.
Согласно новому Украинскому правописанию 2019 года, утвержденному действующим законодательством Украины, единственный правильный вариант написания и произношения слова «проєкт» через букву «є».
Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском. Больше об этом читайте в новости.