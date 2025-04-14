Проєкт или проект: как говорить и писать правильно на украинском языке

Украинское правописание 2019 года вернуло написание слова «проєкт» с буквой «є» / © pixabay.com

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В украинском языке существует дилемма, как правильно проєкт или проект.

О том, как правильно это слово сказать по-украински — читайте в материале.

Слово проєкт, а также ряд слов иноязычного (немецкого) происхождения с корнем -ject- писали и произносили с буквой «є». Так было до 1933 года.

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Впоследствии с целью приближения литературного украинского языка к русскому слова проєкт, проєкція и производные от них на законодательном уровне было установлено писать исключительно с буквой «є».

Хотя слова інъєкція, объєкт, траєкторія и другие с иноязычным корнем –ject- продолжили писать с «є», сделав их исключениями.

Согласно новому Украинскому правописанию 2019 года, утвержденному действующим законодательством Украины, единственный правильный вариант написания и произношения слова «проєкт» через букву «є».

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