Пролежат до Нового года: теперь храню помидоры только так

Специалисты утверждают, что можно сохранить свежие помидоры на зиму без консервации. Вот что следует сделать с помидорами, чтобы они пролежали до Нового года.

Если у вас есть зеленые томаты, поначалу очень важно их обеззаразить. Для этого уложите их в емкость с горячей водой на 2-3 минуты. Оптимальной температурой жидкости около 60 градусов. Затем томаты достаньте и тщательно просушите.

Уже сухие плоды переложите в ящик, проложите бумагой и оставьте в помещении при температуре +10-12 градусов. Так вы можете хранить помидоры до 2-3 месяцев.

Как сохранить помидоры на зиму без консервации: еще несколько способов

Как лучше хранить помидоры в домашних условиях / Фото: Pexels

Чтобы помидоры максимально долго хранились свежими, не нужно тратить слишком много сил или времени. Просто возьмите сухую емкость (шейка ее должна быть достаточно широкой, чтобы внутрь можно было без проблем поместить целый томат), насыпьте на дно молотую горчицу (на трехлитровую банку нужно примерно 50-100 грамм). Помидоры хорошо промойте в холодной воде, высушите, затем выгладите в банке.

Не забудьте закрыть емкость плотно крышкой, закатать ее и поставить в прохладное темное место. В таком виде помидоры будут лежать до Нового года и оставаться свежими, словно ежедневно с грядки. Для такого хранения лучше всего подходят сорта с плотной шкуркой, так как слишком мягкие могут сохраняться меньше времени.

Чтобы на праздники остались свежие свежие помидоры, есть еще один простой способ. Возьмите корзину, чтобы в ней были щели (ведро не подходит). Уложите помидоры, а затем накройте сверху обычной тканью. Храните в прохладном и темном помещении с постоянной температурой. На такое хранение берите немного зеленые, нежно-розовые помидоры, которые еще не созрели полностью.

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