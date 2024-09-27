Пролежит до самой весны: как хранить картошку в квартире, чтобы не гнила и не прорастала

Картофель – это один из самых главных овощей для каждой украинской семьи, поэтому его запасают на зиму мешками, чтобы хватило до нового урожая.

Если есть погреб или подвал, проблем с хранением картофеля нет. Но что делать, когда нужно хранить овощи в квартире? Опытные хозяева поделились несколькими полезными советами, которые помогут сохранить клубни в отличном состоянии до самой весны.

В чем хранить картофель

Чтобы овощи хранились как можно дольше, они нуждаются в циркуляции воздуха, поэтому полиэтиленовые пакеты и другие плотные материалы для длительного хранения не подходят. Картофель не будет гнить и не будет прорастать в деревянных ящиках, холщовых мешках, плетеных коробках и т.д. Сообразительные хозяева еще делают отверстия в пластиковых ведрах и контейнерах, если нет другой тары.

Где и при какой температуре лучше хранить картофель в квартире

Температура для хранения картофеля должна быть не больше семи градусов. При высокой температуре клубни начнут увядать или прорастать, при низкой примерзнут и будут иметь сладковатый вкус. Если в помещении слишком тепло, воздух можно охлаждать, просто поставив пластиковые бутылки с замерзшей водой возле ящиков или мешков с картофелем.

Овощи хорошо чувствуют себя в темном помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи. Чтобы картофель хорошо хранился, ему нужна влажность воздуха, которая составит 85%. Если воздух в помещении сухой, можно поставить возле ящика с овощами емкость с водой.

Чаще всего в квартирах картошку хранят на балконе. Если он не застеклен, ящики нужно утеплять, чтобы клубни не померзли. Когда температура воздуха снизится до –6 градусов, овощи с балкона лучше убрать и перенести в другое место. Лучше всего картофель будет храниться у входной двери, окон или балкона. Еще одно хорошее место – под мойкой, где нет света и оптимальная влажность.

Опытные хозяева не рекомендуют хранить картофель в холодильнике, потому что он изменит свой вкус. После такого хранения его нужно съесть в течение трех дней.

Как продлить срок хранения картофеля: полезные советы

Следите за состоянием клубней и как можно чаще перебирайте. Чтобы защитить картофель от плесени, переложите его рябиновыми листьями. Оно обладает веществами с антибактериальными и антисептическими свойствами. Следует обращать внимание на цвет овощей, если клубни позеленели или потемнели, их лучше выбросить. Если картофель начинает прорастать, положите в коробку яблоки или мяту, это замедлит процесс. Чтобы картофель не портился и не прорастал, его можно обработать регулятором роста, такие средства продаются в специализированных магазинах.

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