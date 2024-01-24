Прорастет каждое семя, а рассада будет крепкой и не будет болеть: как и когда сеять баклажаны

Баклажан – крайне капризная овощная культура и не любит резких температурных перепадов. Поэтому эти овощи лучше выращивать из рассады. Тогда растение будет устойчивым к холоду, вредителям и болезням, что позволит получить обильный урожай. Рассказываем, когда и как лучше сеять баклажаны, чтобы рассада была здоровой и принесла много плодов.

Когда сеять баклажаны на рассаду

Семена баклажанов всходят в течение двух недель, затем развиваются еще около 60 дней. То есть, общее количество дней для роста и развития рассады составляет примерно 75.

Наиболее благоприятные дни для посева чисто баклажанов по посевному календарю:

Январь – 24-27 число.

Февраль – 12-14, 21, 22, 25, 26.

Март – 12, 13, 24-26.

Апрель – 9, 21, 22.

Какая почва необходима для рассады баклажанов

Почва должна быть плодородной, но вместе с тем нейтральной и рыхлой. Можно купить готовую, а можно сделать самостоятельно по нескольким рецептам:

2 части перегноя смешать с одной частью земли;

две части перегноя на одну часть торфа;

2 части дерновой земли, 8 частей перегноя, стерилизовать смесь и добавить суперфосфат.

Всю смесь грунта нужно обеззаразить, отправив ее на 40 минут в духовку. Чтобы подпитить почву, следует добавить в нее суперфосфат и калийную соль.

Как подготовить семена к посеву

Перед посевом семена нужно прорастить. Замочите его в воде на пол часа, затем выложите на влажную ткань или марлю и прикройте. Держите семена в теплом месте, следя за тем, чтобы марля постоянно была влажной. Через неделю семена должны прорасти.

Семена баклажанов перед высадкой в почву следует обеззаразить. Следует подержать их в течение сорока минут в слабом растворе воды и марганцовки. После дезинфекции тщательно промойте водой и высевайте в грунт.

Какая емкость лучшая для рассады баклажанов

Баклажаны не любят пикирование, поэтому лучше использовать торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы. Также можно сеять семена в пластиковые стаканчики. В сутки до посева тару необходимо наполнить стерильным субстратом и хорошо полить.

Семена следует раскладывать по 2-3 штуки в каждый стаканчик с влажным субстратом. Посыпьте их слоем грунта толщиной в полтора сантиметра, немного уплотните и накройте посуду пленкой. Держать высеянные семена необходимо при температуре 25-30 градусов до появления всходов.

Читайте также:

Названы 4 овоща, семена которых нужно сеять уже сейчас, чтобы получить урожай в конце весны

Зачем в рассаду добавлять йод: об этой уловке знают только опытные хозяева

Какие семена огурцов покупать, чтобы получить обильный урожай: 5 лучших сортов