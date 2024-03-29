Прорастут даже старые семена, которые давно лежат: как простимулировать их перед посевом

Чтобы простимулировать уже давно лежащие старые семена, используйте простой, но очень действенный метод.

Стимулировать семена можно проверенным способом, которым пользовались наши деды. Он заключается в применении кипятка и холодной воды.

Чтобы провести процедуру, сначала подготовьте два стакана: в один налейте кипяток (70-80 градусов), а в другой – холодную воду. Затем выберите материал, который вы собираетесь сеять. Этот метод лучше всего подходит для семян перца, томатов и огурцов.

Аккуратно заверните семена в марлю и поочередно опускайте в каждый из стаканов. Процедуру рекомендуется повторить трижды.

Важно запомнить, что посадочный материал можно оставлять в кипятке не дольше чем на 3-5 секунд, иначе он может погибнуть и не прорасти.

После того, как семена подверглись стрессу, они полностью готовы к посеву. Поверьте даже тот посадочный материал, который лежал у вас очень давно, быстро прорастет и даст зеленые побеги.

Дополнительно после процедуры стимуляции можно произвести стерилизацию семян. Для этого обработайте раствором сенной палочки или марганцовки (перманганат калия).

После этого аккуратно заверните материал во влажную ткань или поместите в баночку. Оставьте в теплом месте для проращивания.

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