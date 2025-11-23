ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1560
Время на прочтение
2 мин

Пророчество Ванги о Европе на 2026 год: континент ждет судьбоносный слом

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Пророчество

Пророчество / © Pixabay

Болгарской прорицательнице Ванге приписывают очередное тревожное предвидение — якобы в 2025–2026 годах Европу ожидает масштабная катастрофа, которая может привести к резкому сокращению населения или даже исчезновению континента.

Об этом пишут Wionews и другие издания, анализирующие популярные трактовки ее пророчеств.

Что именно приписывают Ванге

В многочисленных интернет-публикациях говорится, что Ванга якобы предусмотрела:

  • масштабную войну или внутренний конфликт в Европе;

  • демографический коллапс;

  • уничтожение инфраструктуры;

  • утрату Европой ведущей роли в мире;

  • переход региона под влияние другой силы или идеологии.

Также в некоторых трактовках звучит фраза, что "война на Востоке уничтожит Запад", которую сторонники Ванги активно связывают с событиями ХХ века.

Различные интерпретации и путаница с датами

В разных версиях пророчество звучит по-разному:

  • одни последователи называют 2025 год;

  • другие - 2026 год;

  • некоторые трактуют прогноз не буквально, а как образное предупреждение о серьезных потрясениях.

Никаких подтвержденных датированных источников приписываемых цитат не существует — это признают даже поклонники ясновидящей.

Почему "пророчество" стало вирусным

Аналитики отмечают, что популярность темы связана с высокими общественными страхами — войной, экономическими потрясениями, миграционными процессами и политической нестабильностью в Европе. Любые упоминания о крушениях на континенте мгновенно становятся вирусными.

Что говорят эксперты

Скептики отмечают:

  • нет достоверных записей Ванги, где есть упоминания об исчезновении Европы;

  • большинство таких прогнозов – поздние интерпретации или выдумки последователей;

  • формулировки настолько нечетки, что их можно привязать к любому кризису.

Некоторые исследователи напоминают, что подобные «апокалиптические» трактовки появляются регулярно от пандемий до экономических рецессий.

Вывод

Если верить популяризированной версии, то Европа в 2025-2026 годах может столкнуться с катастрофой цивилизационного масштаба. Однако издание отмечают: такая информация не подкреплена надежными источниками и скорее является символическим предупреждением или продуктом фантазий последователей, чем точным прогнозом.

Дата публикации
Количество просмотров
1560
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie