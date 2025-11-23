- Дата публикации
Пророчество Ванги о Европе на 2026 год: континент ждет судьбоносный слом
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Болгарской прорицательнице Ванге приписывают очередное тревожное предвидение — якобы в 2025–2026 годах Европу ожидает масштабная катастрофа, которая может привести к резкому сокращению населения или даже исчезновению континента.
Об этом пишут Wionews и другие издания, анализирующие популярные трактовки ее пророчеств.
Что именно приписывают Ванге
В многочисленных интернет-публикациях говорится, что Ванга якобы предусмотрела:
масштабную войну или внутренний конфликт в Европе;
демографический коллапс;
уничтожение инфраструктуры;
утрату Европой ведущей роли в мире;
переход региона под влияние другой силы или идеологии.
Также в некоторых трактовках звучит фраза, что "война на Востоке уничтожит Запад", которую сторонники Ванги активно связывают с событиями ХХ века.
Различные интерпретации и путаница с датами
В разных версиях пророчество звучит по-разному:
одни последователи называют 2025 год;
другие - 2026 год;
некоторые трактуют прогноз не буквально, а как образное предупреждение о серьезных потрясениях.
Никаких подтвержденных датированных источников приписываемых цитат не существует — это признают даже поклонники ясновидящей.
Почему "пророчество" стало вирусным
Аналитики отмечают, что популярность темы связана с высокими общественными страхами — войной, экономическими потрясениями, миграционными процессами и политической нестабильностью в Европе. Любые упоминания о крушениях на континенте мгновенно становятся вирусными.
Что говорят эксперты
Скептики отмечают:
нет достоверных записей Ванги, где есть упоминания об исчезновении Европы;
большинство таких прогнозов – поздние интерпретации или выдумки последователей;
формулировки настолько нечетки, что их можно привязать к любому кризису.
Некоторые исследователи напоминают, что подобные «апокалиптические» трактовки появляются регулярно от пандемий до экономических рецессий.
Вывод
Если верить популяризированной версии, то Европа в 2025-2026 годах может столкнуться с катастрофой цивилизационного масштаба. Однако издание отмечают: такая информация не подкреплена надежными источниками и скорее является символическим предупреждением или продуктом фантазий последователей, чем точным прогнозом.