Пророчество Ванги о Европе на 2026 год: континент ждет судьбоносный слом

Пророчество / © Pixabay

Болгарской прорицательнице Ванге приписывают очередное тревожное предвидение — якобы в 2025–2026 годах Европу ожидает масштабная катастрофа, которая может привести к резкому сокращению населения или даже исчезновению континента.

Об этом пишут Wionews и другие издания, анализирующие популярные трактовки ее пророчеств.

Что именно приписывают Ванге

В многочисленных интернет-публикациях говорится, что Ванга якобы предусмотрела:

масштабную войну или внутренний конфликт в Европе;

демографический коллапс;

уничтожение инфраструктуры;

утрату Европой ведущей роли в мире;

переход региона под влияние другой силы или идеологии.

Также в некоторых трактовках звучит фраза, что "война на Востоке уничтожит Запад", которую сторонники Ванги активно связывают с событиями ХХ века.

Различные интерпретации и путаница с датами

В разных версиях пророчество звучит по-разному:

одни последователи называют 2025 год;

другие - 2026 год;

некоторые трактуют прогноз не буквально, а как образное предупреждение о серьезных потрясениях.

Никаких подтвержденных датированных источников приписываемых цитат не существует — это признают даже поклонники ясновидящей.

Почему "пророчество" стало вирусным

Аналитики отмечают, что популярность темы связана с высокими общественными страхами — войной, экономическими потрясениями, миграционными процессами и политической нестабильностью в Европе. Любые упоминания о крушениях на континенте мгновенно становятся вирусными.

Что говорят эксперты

Скептики отмечают:

нет достоверных записей Ванги, где есть упоминания об исчезновении Европы;

большинство таких прогнозов – поздние интерпретации или выдумки последователей;

формулировки настолько нечетки, что их можно привязать к любому кризису.

Некоторые исследователи напоминают, что подобные «апокалиптические» трактовки появляются регулярно от пандемий до экономических рецессий.

Вывод

Если верить популяризированной версии, то Европа в 2025-2026 годах может столкнуться с катастрофой цивилизационного масштаба. Однако издание отмечают: такая информация не подкреплена надежными источниками и скорее является символическим предупреждением или продуктом фантазий последователей, чем точным прогнозом.