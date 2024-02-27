Прощай возраст: какие оттенки волос помогут выглядеть на 20 лет моложе

Если вы до сих пор в поисках секрета молодости, тогда стоит просто покраситься. Модные стилисты советуют именно таким простым способом омолодиться и освежить свой образ. Если правильно подобрать цвет волос, можно кардинально изменить свой стиль, скрыть лишние годы и наслаждаться комплиментами окружающих. Рассказываем, в какие цвета не стоит краситься, а какие могут омолодить на двадцать лет.

Какие оттенки волос не подходят женщинам за 40

Темные холодные оттенки. Такие цвета подходят только темпераментным брюнеткам или девушкам до 30 лет с холодным подтоном кожи.

Такие цвета подходят только темпераментным брюнеткам или девушкам до 30 лет с холодным подтоном кожи. Полное обесцвечивание локонов для последующей покраски. После сорока лет волосы становятся слабыми и тусклыми, а агрессивные средства их еще больше повреждают.

для последующей покраски. После сорока лет волосы становятся слабыми и тусклыми, а агрессивные средства их еще больше повреждают. Монохромный блонд. Если этот тон отличается от вашего природного цвета волос на 5 тонов и более, им не стоит краситься, потому что такой цвет состарит лицо.

Если этот тон отличается от вашего природного цвета волос на 5 тонов и более, им не стоит краситься, потому что такой цвет состарит лицо. Мелирование в трех цветах. Такая техника считается устаревшей и может придать ненужный объем вашему лицу, особенно в нижней его части.

Такая техника считается устаревшей и может придать ненужный объем вашему лицу, особенно в нижней его части. Сине-черный. Такой цвет волос подходит брюнеткам от природы, имеющим холодный цвет кожи. Во всех остальных случаях он будет подчеркивать все морщинки на лице.

Такой цвет волос подходит брюнеткам от природы, имеющим холодный цвет кожи. Во всех остальных случаях он будет подчеркивать все морщинки на лице. Яркие медные оттенки. Все оттенки неестественного цвета, включая этот, подчеркивают недостатки кожи и делают вид зрелых женщин смешным.

Идеальная палитра для женщин после 40: какие оттенки рекомендуют стилисты

Шоколадные. Все оттенки теплого шоколадного цвета делают образ женщины дорогим и роскошным. К тому же они обладают омолаживающим эффектом и акцентируют внимание на природной красоте.

Какие цвета волосы омолаживают / Фото: pixabay.com

Теплые рыжие цвета. Такой цвет будет безупречным выбором для зеленоглазых и синеглазых красавиц. Он будет придавать образу естественной лёгкости и молодости.

Какие цвета волосы омолаживают / Фото: Freepik

Медовые оттенки. Все цвета медового блонда подойдут обладательницам светлой кожи. Они будут омолаживать, будут подчеркивать естественную красоту и маскировать недостатки кожи.

Какие цвета волосы омолаживают / Фото: Freepik

Как выбирать оттенок волос по своему типу кожи

Блондинки. Если вы обладательница светлой кожи с прохладным тоном, у вас серые или зеленые глаза, для вас идеальным выбором станет холодный блонд. Для теплого тона кожи подойдут медовые, карамельные и оттенки пшеницы. Всем блондинкам за 40 следует избегать пепельного холодного блонда.

Если вы обладательница светлой кожи с прохладным тоном, у вас серые или зеленые глаза, для вас идеальным выбором станет холодный блонд. Для теплого тона кожи подойдут медовые, карамельные и оттенки пшеницы. Всем блондинкам за 40 следует избегать пепельного холодного блонда. Брюнетки и шатенки. Для обладательниц светлой или смуглой кожи и глаз любого цвета идеальным выбором станут теплые оттенки темного шоколада или какао. Следует избегать холодного цвета – черного или каштанового, потому что они старят, подчеркивая все возрастные изменения кожи.

Для обладательниц светлой или смуглой кожи и глаз любого цвета идеальным выбором станут теплые оттенки темного шоколада или какао. Следует избегать холодного цвета – черного или каштанового, потому что они старят, подчеркивая все возрастные изменения кожи. Рыжие. Рыжим представительницам прекрасного пола будут подходить все оттенки медного и медового цвета. Если вы обладательницам смуглой кожи, тогда обратите внимание на шоколадные теплые оттенки.

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