Прощай возраст: какие оттенки волос помогут выглядеть на 20 лет моложе

Самый легкий и дешевый способ омолодиться – это покрасить волосы в правильный цвет.
Если вы до сих пор в поисках секрета молодости, тогда стоит просто покраситься. Модные стилисты советуют именно таким простым способом омолодиться и освежить свой образ. Если правильно подобрать цвет волос, можно кардинально изменить свой стиль, скрыть лишние годы и наслаждаться комплиментами окружающих. Рассказываем, в какие цвета не стоит краситься, а какие могут омолодить на двадцать лет.
Какие оттенки волос не подходят женщинам за 40
- Темные холодные оттенки. Такие цвета подходят только темпераментным брюнеткам или девушкам до 30 лет с холодным подтоном кожи.
- Полное обесцвечивание локонов для последующей покраски. После сорока лет волосы становятся слабыми и тусклыми, а агрессивные средства их еще больше повреждают.
- Монохромный блонд. Если этот тон отличается от вашего природного цвета волос на 5 тонов и более, им не стоит краситься, потому что такой цвет состарит лицо.
- Мелирование в трех цветах. Такая техника считается устаревшей и может придать ненужный объем вашему лицу, особенно в нижней его части.
- Сине-черный. Такой цвет волос подходит брюнеткам от природы, имеющим холодный цвет кожи. Во всех остальных случаях он будет подчеркивать все морщинки на лице.
- Яркие медные оттенки. Все оттенки неестественного цвета, включая этот, подчеркивают недостатки кожи и делают вид зрелых женщин смешным.
Идеальная палитра для женщин после 40: какие оттенки рекомендуют стилисты
- Шоколадные. Все оттенки теплого шоколадного цвета делают образ женщины дорогим и роскошным. К тому же они обладают омолаживающим эффектом и акцентируют внимание на природной красоте.
- Теплые рыжие цвета. Такой цвет будет безупречным выбором для зеленоглазых и синеглазых красавиц. Он будет придавать образу естественной лёгкости и молодости.
- Медовые оттенки. Все цвета медового блонда подойдут обладательницам светлой кожи. Они будут омолаживать, будут подчеркивать естественную красоту и маскировать недостатки кожи.
Как выбирать оттенок волос по своему типу кожи
- Блондинки. Если вы обладательница светлой кожи с прохладным тоном, у вас серые или зеленые глаза, для вас идеальным выбором станет холодный блонд. Для теплого тона кожи подойдут медовые, карамельные и оттенки пшеницы. Всем блондинкам за 40 следует избегать пепельного холодного блонда.
- Брюнетки и шатенки. Для обладательниц светлой или смуглой кожи и глаз любого цвета идеальным выбором станут теплые оттенки темного шоколада или какао. Следует избегать холодного цвета – черного или каштанового, потому что они старят, подчеркивая все возрастные изменения кожи.
- Рыжие. Рыжим представительницам прекрасного пола будут подходить все оттенки медного и медового цвета. Если вы обладательницам смуглой кожи, тогда обратите внимание на шоколадные теплые оттенки.
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