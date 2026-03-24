Прощайте, накипь и плесень: самый эффективный способ почистить барабан стиральной машины раз и навсегда
Ваша стиральная машина — неутомимая героиня дома: работает без выходных, терпит горы грязного белья и молча страдает от экспериментов с порошками.
Но даже она нуждается в уходе. В барабане накапливаются остатки порошка, известковый налет и плесень, из-за чего появляется неприятный запах, а постиранное белье уже не пахнет свежестью.
Не беспокойтесь: есть простые и доступные способы вернуть машине чистоту и блеск — и мы расскажем, как это сделать правильно.
Сода: суперсредство для борьбы с накипью и плесенью
Дешево, быстро, эффективно. Кальцинированная сода — настоящий «бойцовский клуб» против накипи. Она удаляет грязь, плесень и неприятный запах гораздо эффективнее пищевой.
Инструкция:
Засыпьте 100 г кальцинированной или 200 г пищевой соды в порошковый отсек.
Включите пустую стирку на 30–40 минут при 40–60°С.
Через 20 минут поставьте паузу на 2–3 часа, затем завершите цикл.
Совет: добавляйте немного соды при каждой стирке — вода станет мягче, а накипь будет образовываться меньше.
Уксус: блеск и свежесть за копейки
Уксус — еще одно бюджетное, но очень эффективное средство. Он не только устраняет накипь и плесень, но и освежает барабан, манжеты и другие детали стиральной машины.
Как применять:
Вылейте 200 мл 9% уксуса в кондиционерный отсек.
Включите пустую стирку на длинный цикл при максимальной температуре.
Через 20 минут поставьте на паузу на 1,5–2 часа, затем завершите стирку.
После этого промойте барабан и дверцу теплой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.
Комбо-бомба: сода + уксус + лимонная кислота
Если хотите 100% эффекта, используйте сразу три простых средства. Это настоящий «шок» для бактерий и накипи!
Что понадобится:
200 мл 9% уксуса;
1 ст. л. пищевой соды;
1 ст. л. лимонной кислоты.
Как делать:
Смешайте соду и лимонную кислоту в 100 мл воды.
Вылейте смесь в отсек для кондиционера, а уксус — прямо в барабан.
Запустите длинный цикл при максимальной температуре.
Через 20 минут поставьте паузу на 2 часа, затем завершите стирку.
Протрите резиновые части слабым уксусным раствором и теплой водой, запустите короткий цикл для финальной очистки.
Результат: накипь и плесень исчезнут без следа, барабан будет сиять чистотой, а постиранное белье снова пахнет свежестью!