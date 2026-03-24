Прощайте, накипь и плесень: самый эффективный способ почистить барабан стиральной машины раз и навсегда

Но даже она нуждается в уходе. В барабане накапливаются остатки порошка, известковый налет и плесень, из-за чего появляется неприятный запах, а постиранное белье уже не пахнет свежестью.

Не беспокойтесь: есть простые и доступные способы вернуть машине чистоту и блеск — и мы расскажем, как это сделать правильно.

Сода: суперсредство для борьбы с накипью и плесенью

Дешево, быстро, эффективно. Кальцинированная сода — настоящий «бойцовский клуб» против накипи. Она удаляет грязь, плесень и неприятный запах гораздо эффективнее пищевой.

Инструкция:

Засыпьте 100 г кальцинированной или 200 г пищевой соды в порошковый отсек. Включите пустую стирку на 30–40 минут при 40–60°С. Через 20 минут поставьте паузу на 2–3 часа, затем завершите цикл.

Совет: добавляйте немного соды при каждой стирке — вода станет мягче, а накипь будет образовываться меньше.

Уксус: блеск и свежесть за копейки

Уксус — еще одно бюджетное, но очень эффективное средство. Он не только устраняет накипь и плесень, но и освежает барабан, манжеты и другие детали стиральной машины.

Как применять:

Вылейте 200 мл 9% уксуса в кондиционерный отсек. Включите пустую стирку на длинный цикл при максимальной температуре. Через 20 минут поставьте на паузу на 1,5–2 часа, затем завершите стирку.

После этого промойте барабан и дверцу теплой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Комбо-бомба: сода + уксус + лимонная кислота

Если хотите 100% эффекта, используйте сразу три простых средства. Это настоящий «шок» для бактерий и накипи!

Что понадобится:

200 мл 9% уксуса;

1 ст. л. пищевой соды;

1 ст. л. лимонной кислоты.

Как делать:

Смешайте соду и лимонную кислоту в 100 мл воды. Вылейте смесь в отсек для кондиционера, а уксус — прямо в барабан. Запустите длинный цикл при максимальной температуре. Через 20 минут поставьте паузу на 2 часа, затем завершите стирку.

Протрите резиновые части слабым уксусным раствором и теплой водой, запустите короткий цикл для финальной очистки.

Результат: накипь и плесень исчезнут без следа, барабан будет сиять чистотой, а постиранное белье снова пахнет свежестью!