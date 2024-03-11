Прощенное воскресенье в 2024 году: когда, откуда пошел обычай, как правильно просить прощения и картинки

Прощенное воскресенье — особый христианский праздник, который выпадает на последний день Масленицы, перед Великим постом. Когда будет прощено воскресенье 2024 года и как правильно просить прощения у Господа и людей?

В этот день верующие просят прощения у близких, друзей и Господа за все обиды или грехи, которые они совершили в течение года.

Когда Прощено воскресенье 2024 года в Украине

Прощенное воскресенье всегда приходится на последний день Массовой недели, которая началась в понедельник, 11 марта. Поэтому каждый год дата праздника разная. Она зависит от празднования Пасхи и начала Великого поста.

2024 Прощенное воскресенье приходится на 17 марта.

Откуда появилась традиция просить прощения в Прощенное воскресенье

По церковным преданиям, в старину монахи из палестинской лавры Святого Саввы именно в этот день шли в Иудейскую пустыню, чтобы там наедине проводить Великий пост. Вновь собирались они в храме только перед праздником Входа Господня в Иерусалим. В те времена монахов ждали разные испытания, которые даже могли закончиться смертью, поэтому никто из них не знал, увидятся ли они все снова. Поэтому появился обычай перед отправлением в пустыню просить прощения друг у друга.

В память об этой традиции в храмах сегодня совершается Чин прощения (обычно вечером или после Литургии), во время которого священник просит прихожан простить ему свободные или непроизвольные образы. Он встает на колени и совершает доземный поклон. Люди сначала также просят прощения у священника, а затем и друг у друга. Потом целуются в знак примирения.

Как правильно просить прощения в Прощенное воскресенье

Как правильно просить прощения / Фото: Pexels

Священники указывают, что недостаточно извиниться перед обычным словом "прости", поскольку для нас оно стало слишком обыденным. Традиционно происходит такой диалог:

– Прости меня!

– Бог простит, и я прощаю!

Очень важно, при этом, чтобы прощения ваши шли от самого сердца и с чистыми намерениями, а не только как дань церковной традиции. Только в этом случае слова будут иметь вес.

Поскольку Прощенное воскресенье — последний день перед Великим постом, принято также приглашать к себе в гости близких и друзей, накрывать щедрый праздничный стол.

Молитва на Прощенное воскресенье, которое принесет прощение грехов

В руке Твоей великой милости, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, мои дела и все тело, и движение души моей. Вход и выход мой, веру и обитание мое, течение и конец моей жизни, день и час дыхания моего, кончину мою, успокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосердие Боже, всего мира грехами непреодолимая Благость, незлобивый Господи, меня, больше всех людей грешнее, прими в руке защищения Твоего и избавь от всякого зла, очисти множество беззаконий моих, подай исправление злому и окаянному моему житию свирепых всегда защищай меня, но ни в чем же, когда гневлю Твое Человеколюбие, покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей Врагам видимым и невидимым запрета, веди меня спасительным путем, доведи к Тебе, моему пристанищу и желаниям моих края. Прости мне христианскую кончину, не позорную, мирную, от воздушных духов злобы защиты, на Страшном Твоем Суде милостивому рабу Твоему прими и причисли меня к правую руку благословенных Твоих овец, и с ними Тебя, Творца моего славлю во веки. Аминь.

Прощенное воскресенье 2024: картинки

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

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