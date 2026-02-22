ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

Прощенное воскресенье в 2026 году: как извиниться, картинки, красивые слова в прозе и стихах

В 2026 году Прощенное воскресенье приходится на 22 февраля.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Прощенное воскресенье 2026 года: открытки

Прощенное воскресенье 2026 года: открытки / © pexels.com

Это особый день, когда принято просить прощения у родных, близких, друзей, коллег.

Прощенное воскресенье в 2026 году: картинки, красивые слова

Желаю тебе света, душевного спокойствия и чистоты сердца в этот день Прощенного воскресенья. Пусть прощение принесет мир в твою жизнь и гармонию в отношениях с близкими.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Давайте прощаем все образы с душой открытой,
Да будет сердце спокойное и искренне светлое.
Пусть любовь и радость царят в жизни,
И будет мир в доме, и в сердце — тепло вечное.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

В прощенное воскресенье хочу пожелать тебе силы отпускать образы и хранить в сердце любовь и доброту. Прощай легко, и пусть сердце твое наполняется теплом.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

В Прощенное воскресенье пусть исчезнут все печали,
Пусть сердце от радости и тепла засияет.
Прощение дает нам крылья для жизни,
Чтобы каждый день был светлым и ярким как праздник.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Пусть этот день станет началом новой страницы без обид и неприятностей. Желаю душевного спокойствия, взаимопонимания и гармонии во всех отношениях.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Отпусти обиды, пусть пойдет печаль,
Прощенное воскресенье несет покой в даль.
Пусть в душе будет свет и любовь,
А сердце расцветет, как весенний цвет.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Поздравляю с Прощенным воскресеньем! Отпусти образы, найди в сердце место для радости и искренности. Пусть этот день подарит тебе лёгкость и внутреннюю свободу.

/ © ТСН

© ТСН

Сегодня день прощения, день тепла и света,
Пусть обиды и печали все исчезнут без следа.
Пусть в каждом сердце засияет надежда,
И жизнь твоя будет счастьем полной и чистой.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Пусть сегодня твое сердце будет чистым, а мысли светлыми. Желаю, чтобы прощение стало путём к счастью, теплу и гармонии в жизни и семье.

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощенное воскресенье 2026 / © ТСН

Прощаем друг другу все обиды и печали,
Пусть в сердцах останется только добро и тепло.
Пусть любовь и счастье нас всех окружают,
И в этот день станет началом новой весны.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie