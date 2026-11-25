Как поменять загранпаспорт за границей / © pexels.com

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Если паспорт скоро станет недействительным, лучше заранее позаботиться о его замене. Получить новый документ можно без возвращения в Украину — для этого работают украинские консульства, посольства и центры ГП «Документ» в разных странах.

Рассказываем, куда обращаться, какие документы готовить и сколько времени может занять оформление нового загранпаспорта.

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Когда нужно менять загранпаспорт

Срок действия украинского загранпаспорта зависит от возраста владельца. Взрослым его выдают на 10 лет, детям до 16 лет — на 4 года.

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По истечении этого срока документ становится недействительным. Пользоваться им для обычных международных поездок нельзя.

Впрочем, истечение срока действия — не единственная причина, по которой придется оформлять новый паспорт. Замена также требуется, если:

в документе закончились свободные страницы для виз;

паспорт поврежден и его данные невозможно прочесть;

в документе обнаружили ошибки;

владелец сменил фамилию или другие персональные данные.

Если дата завершения действия паспорта уже близится, не стоит ждать последнего дня. Запись в консульство может быть на несколько недель вперед, а в изготовлении и доставке документа требуется дополнительное время.

Где оформить новый загранпаспорт за границей

Украинцам, которые находятся за пределами страны, доступны два основных варианта оформления документа.

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Через посольство или консульство Украины

Подать заявление на изготовление нового загранпаспорта можно в украинском дипломатическом учреждении страны пребывания. Для этого нужно записаться на приём и прийти с необходимыми документами.

Запись обычно производится через электронную систему «е-Консул». Там можно выбрать необходимую услугу, найти дипломатическое учреждение и проверить доступные даты приема.

Через центры ГП «Документ»

Еще один способ — обратиться в зарубежные подразделения паспортного сервиса. Такие центры работают в ряде стран, включая Польшу, Германию, Чехию, Испанию, Италию и Словакию.

В них можно подать документы на оформление украинского загранпаспорта. Адреса центров, график работы и условия приема доступны на официальном сайте ГП «Документ».

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Перед поездкой в центр лучше проверить, предоставляют ли там нужную услугу и нужно ли предварительно записываться.

Какие документы нужны для замены загранпаспорта

Перечень документов зависит от обстоятельств, по которым человек оформляет новый паспорт. Однако в большинстве случаев нужно подготовить:

внутренний паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

загранпаспорт, который нужно заменить;

документы об изменении фамилии или других персональных данных, если такие изменения имелись;

подтверждение оплаты соответствующего сбора.

В некоторых случаях учреждение может запросить дополнительные документы. К примеру, если предыдущий паспорт потеряли или он был поврежден.

Заявление-анкету обычно оформляют непосредственно при приеме. Там фотографируют заявителя и, если это предусмотрено процедурой, снимают отпечатки пальцев. Потому самостоятельно готовить фотографии для биометрического паспорта взрослым обычно не нужно.

Если документ оформляется ребенку, список необходимых бумаг будет другим. Его следует заранее уточнить в консульстве или паспортном сервисе.

Сколько времени ждать нового загранпаспорта

Украинцам за границей следует учитывать, что получение нового документа может занять несколько месяцев.

Если подавать документы через посольство или консульство, оформление паспорта может занять до трех месяцев. До этого времени нужно добавить доставку готового документа из Украины в дипломатическое учреждение.

В центрах ГП «Документ» сроки зависят от процедуры изготовления и доставки в конкретную страну. Более точную информацию сообщают при подаче документов.

Поэтому планирующим отпуск, рабочую поездку или возвращение в Украину лучше не откладывать замену паспорта. Даже если до завершения его действия еще несколько месяцев, стоит уже узнать о ближайших датах приема.

Сколько стоит замена загранпаспорта за границей

Единой цены на оформление загранпаспорта для всех стран нет. Сумма зависит от того, куда обращается заявитель.

В посольствах и консульствах Украины нужно уплатить консульский сбор. Его размер определяется тарифами конкретного дипломатического учреждения.

В центрах ГП «Документ» стоимость состоит из платежа за административную услугу, бланк паспорта и сервисного обслуживания. Возможны и дополнительные расходы, связанные с доставкой.

Перед оформлением следует проверить актуальные тарифы на сайте избранного учреждения. Так можно избежать неприятных сюрпризов при оплате.

Можно ли продлить срок действия старого загранпаспорта

Во время военного положения в Украине действуют особые правила продолжения загранпаспортов. При определенных обстоятельствах срок действия документа можно продлить на пять лет.

Однако такая возможность предусмотрена не для всех случаев. Продолжение применяют, в частности, когда нет возможности оформить новый паспорт или возникла неотложная потребность в срочном выезде за границу.

Есть еще один нюанс: не все иностранные страны признают паспорта с продленным сроком действия. Поэтому могут возникнуть проблемы при посадке на самолет или пересечении границы.

Если вы планируете путешествие, заранее проверьте требования страны назначения и авиакомпании. По возможности лучше оформить новый биометрический паспорт, чтобы не зависеть от особых правил его признания.

Могут ли мужчины за границей оформить новый паспорт

Мужчины от 18 до 60 лет также могут оформить новый загранпаспорт за пределами Украины. В то же время при подаче документов учитываются требования по военному учету.

В центрах ГП «Документ» военно-учетные данные проверяют через государственный реестр. Поэтому приносить бумажный военно-учетный документ в большинстве случаев не требуется.

Если информация о заявителе отсутствует в реестре, предусмотрена процедура ее внесения. В то же время, проблемы с военно-учетными данными могут повлиять на возможность оформления документа.

Перед обращением к мужчинам призывного возраста следует проверить актуальные требования на сайте учреждения, где планируют подавать заявление.

Можно ли иметь два загранпаспорта одновременно

Да, украинцы могут иметь два действующих загранпаспорта. Такая возможность особенно удобна тем, кто часто путешествует или оформляет визы.

К примеру, один паспорт можно использовать для поездок, пока другой находится в консульстве для оформления визы.

В то же время, есть ограничения: больше двух действующих загранпаспортов гражданин Украины иметь не может.

Если в старом документе остались визы, сообщите об этом работнику паспортного сервиса при оформлении нового. В некоторых случаях аннулированный паспорт с визой можно оставить у владельца, но для пересечения границы он уже не подходит.

FAQ

Что делать, если истек срок действия загранпаспорта за границей?

Нужно обратиться в посольство или консульство Украины или в зарубежный центр ГП «Документ» и подать заявление на оформление нового документа. Перед визитом следует проверить какие документы нужны и как записаться на прием. Если паспорт уже недействителен, дополнительно выясните правила пребывания и передвижения в стране, где вы живете.

Как поменять загранпаспорт за границей и сколько ждать нового?

Для замены паспорта следует записаться на прием в консульство через систему «е-Консул» или обратиться в центр ГП «Документ». С собой необходимо взять внутренний паспорт, старый загранпаспорт и другие документы в зависимости от ситуации. Через консульство оформление может длиться до трех месяцев без учета возможного времени доставки готового документа.

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