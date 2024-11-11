Простая крышка для банок может превратиться в уникальный подсвечник: как сделать стильный декор

Если у вас хранится много крышек для банок, которые вы уже не знаете, куда положить, то можете сделать из них стильные подсвечники для декорирования дома.

Об этом способе рассказали в House Digest. Вам не нужно иметь какие-либо особые навыки или покупать стоимостные материалы. Просто выделите себе немного времени и у вас получится стильный декор для осенне-зимнего настроения.

Прежде всего, выберите такую крышку, которая будет идеально подходить по размеру к свечам, которые вы собираетесь зажигать в подсвечнике. Не забудьте тщательно вымыть его, а затем высушить. Вам понадобится еще с десяток грецких орехов. Именно они будут служить основным декором.

На грецкий орех нанесите каплю горячего клея, а затем приложите его вертикально или боком к краю крышки. Можно использовать не целые орехи, а только половинки. Здесь все зависит от вашей фантазии. А для более объемного вида можно под крышку добавить деревянное (картонное) основание. Теперь повторите процесс приклеивания с каждым орехом, обходя крышку по кругу.

После того, как вы закончили первый круг, приступайте ко второму. Теперь грецкие орехи нужно прикреплять поверх первого ряда. Если свечи у вас высокие, можно добавить еще третий ряд. Но смотрите, чтобы пламя не достигало природных материалов.

Когда ряды с орехами будут закончены, можете подключить свою фантазию и добавить искусственные или засушенные цветы, различные декоративные элементы. Их также прикрепляйте клеем. В результате вы получите отличный сезонный подсвечник, который дополнит атмосферу в вашем доме. А если вы не поняли, как сделать его, тогда посмотрите видео.

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