Простая смесь, которая спасает зимнюю обувь: теперь ботинки не пропитывают целую зиму

Как сделать обувь водонепроницаемой / © pexels.com

Промокшая обувь в холодное время — это не только дискомфорт. Это прямой путь к простуде и порче любимых ботинок. Большинство магазинных спреев для водоотталкивания дорогостоящие и имеют резкий запах. Но есть простой и эффективный домашний метод, создающий невидимый защитный барьер и буквально заставляющий воду отскакивать от вашей обуви.

Создаем водоотталкивающий слой

Секрет прост: нужно нанести на поверхность сапог гидрофобный слой. Для этого понадобятся только две вещи — парафиновая свеча и бензин для зажигалок. Бензин действует как растворитель и помогает парафину проникнуть глубоко в кожу или ткань. После испарения бензина на обуви не остается следов, а парафин формирует надежный защитный слой.

Требуемые ингредиенты:

100 мл бензина;

1 столовая ложка мелко натертого парафина.

Инструкция:

В небольшую стеклянную баночку всыпьте парафин и залейте его бензином. Закройте крышкой и оставьте на 2 часа, пока парафин полностью растворится и смесь не станет прозрачной и однородной. При помощи мягкой губки нанесите раствор на чистую и сухую обувь. Особое внимание уделите швам и стыкам подошвы с верхом. Оставьте обувь в хорошо проветриваемом месте на 5–8 часов. Бензин испарится, а парафин образует прочную водоотталкивающую защиту.

Полезные советы:

Перед нанесением обязательно проверьте раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что он не изменяет цвет. Если вы обрабатываете замшу, после высыхания расчешите ворс специальной резиновой щеткой для сохранения текстуры.

Этот простой лайфгак позволяет сделать вашу зимнюю обувь водонепроницаемой, а ноги — сухими и теплыми, даже когда на улице снег и слякоть.