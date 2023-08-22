Простая уловка, чтобы полностью удалить остатки пестицидов: обезопасьте себя на 100%

Перед употреблением фрукты и овощи всегда нужно мыть. Эту истину мы научили с детства. Однако не все знают, что существует простой трюк, который поможет отмыть пестициды из овощей и фруктов.

Мыть овощи и фрукты очень важно, ведь так вы избавляетесь от остатков пестицидов, которые используют сельские хозяйства при выращивании продуктов. Эти вещества могут представлять угрозу здоровью. Поэтому, если вы хотите полностью обезопасить себя, воспользуйтесь простым, но эффективным лайфгаком.

Как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах

Использование пестицидов при выращивании овощей и фруктов является неотъемлемой частью процесса. Недавно проведенное исследование показало, что клубника, например, содержит немало токсинов, которые вредят здоровью. Однако избежать обработки пестицидами фермерам вряд ли удастся. Ведь эти вещества помогают оградить урожай от сорняков, вредителей и болезней, обеспечить длительный срок хранения продуктов.

Потребителям достаточно трудно обнаружить токсичные вещества во фруктах и овощах, которые они покупают на рынках или супермаркете. Они обычно не имеют никакого вкуса или запаха, они не видны на поверхности продуктов. Поэтому многие просто моют их под проточной водой и сразу берутся за овощечистку. Хотя это и удаляет большинство пестицидов, следует понимать, что практически все витамины содержатся именно в кожуре овощей и фруктов.

Как правильно отмыть пестициды? Мойте фрукты или овощи, энергично растирайте их руками в течение нескольких секунд. Особенно для этого подходят теплая вода и чистое полотенце. Также есть одно средство, быстро и эффективно удаляет пестициды с поверхности продуктов. Речь идет о пищевой соде. Она является лучшим природным очистителем фруктов и овощей по сравнению с обычной водой.

Для этого смешайте около пяти чайных ложек соды в одном литре воды. Поместите фрукты и овощи в глубокую емкость, залейте содой водой и оставьте на 15 минут. Затем не забудьте тщательно промыть под проточной водой.

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