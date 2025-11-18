Просто добавьте лавровый лист к чаю: вы удивитесь, какие полезные свойства имеет эта специя

Лавровый лист. / © Фото из открытых источников

Лавровый лист – это гораздо больше, чем хорошее дополнение к вашим блюдам. Это растение обладает успокаивающими свойствами. Возможно, вы удивитесь, но лавровый лист может быть очень полезным во время заваривания чая.

Какой же биде польза для здоровья травяного чая с лавровыми листьями, сообщает VOGUE Germany.

Травяной чай с лавровым листом имеет немало преимуществ для голого организма. Лавровые листья содержат эфирные масла, антиоксиданты и танины, антиоксидантные и успокаивающие свойства.

Лавровый лист для пищеварения

Эта специя содержит эфирные масла и танины, которые не только способствуют пищеварению, но могут поддерживать функцию печени и подавлять воспаление.

Их спазмолитические свойства помогают расслабить желудочно-кишечный тракт, что может быть особенно полезным после употребления жирной или тяжелой пищи, а также помогают ускорению обмена веществ.

Такой травяной чай может облегчить изжогу и известен своими успокаивающими свойствами для желудка.

Лавровый лист для сна

Лавровый лист содержит соединение под названием линалоол, оказывающее успокаивающее действие на нервную систему.

Чай с этой специей может помочь снять напряжение и уменьшить внутреннее беспокойство, способствуя спокойному ночному сну. Этот эффект еще больше усиливается в сочетании с ромашкой, а для лучшего расслабляющего напитка перед сном можно добавить немного меда.

Лавровый лист для иммунитета

Лавровый лист содержит биологически активные соединения, такие как эвгенол, мирцен и партенолид. Они хорошо известны своими выраженными противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Поэтому напиток с добавлением лаврового листа также идеально подходит для лечения сезонных заболеваний, таких как простуда. Он также богат витамином С и минералами, такими как магний, железо и кальций, укрепляющие иммунную систему.

Лавровый лист для здоровья сердца

Полифенолы и эвгенолы, содержащие специя, действуют как антиоксиданты – важный защитный механизм для клеток и кровеносных сосудов.

Регулярное и умеренное употребление чая из лаврового листа может способствовать долговременному здоровью сердечно-сосудистой системы. Кавеиновая кислота может противодействовать плохому холестерину и улучшать здоровье сердца. Чай из лаврового листа также оказывает хорошее влияние на регулирование баланса жидкости и артериального давления.

Напомним, мы писали о чаях, которые помогают успокоиться и быстро снимают головную боль.