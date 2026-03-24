Но есть простые способы держать унитаз в безупречном состоянии без тяжелой химии и долгого трения.

Чтобы унитаз оставался свежим, убирайте его хотя бы раз в неделю. Это помогает удалять свежие загрязнения и не давать минералам закрепиться на керамике.

Для поддержания чистоты между уборками можно использовать гель-диски или блоки для унитаза. Они дезинфицируют воду и придают приятный аромат, не давая бактериям скапливаться.

Раз в месяц не забывайте промывать бачок и форсунки, чтобы вода текла свободно и не образовывала осадок из песка и ржавчины. А во время любой уборки обязательно используйте резиновые перчатки — защита рук от микробов и химии обязательна.

Почему появляются желтые и рыжие пятна

Желтые или коричневые затеки — это не просто грязь. Чаще они появляются из-за жесткой воды, богатой кальцием и магнием. Когда вода высыхает, минералы кристаллизуются, образуя плотный налет.

А красноватый осадок — это оксиды железа. На такой шершавой поверхности легко закрепляются бактерии и микроскопические грибки, что создает неприятный запах.

Домашние средства, которые реально работают

Удалять налет не обязательно дорогими химикатами. Есть мощные домашние способы, которые на самом деле действуют.

Лимонная кислота

Естественный растворитель кальциевых отложений. Насыпьте 2–3 пакетика на влажные стенки унитаза, оставьте на ночь. Утром все легко снимается щеткой.

Сода плюс лимонная кислота

Смесь шипит и размягчает толстые слои налета. Возьмите ⅓ стакана соды и ¼ стакана кислоты, нанесите на загрязнение, подождите несколько часов, почистите и смойте.

Уксус 9–14%

Растворяет жир и минералы, к тому же дезинфицирует. Опрыскивайте унитаз пульверизатором или вылейте прямо в чашу после частичного слива воды, оставьте на 30–40 минут, после чего снимите налет.

Под ободком накапливается больше всего мочевого камня и бактерий. Чтобы очистить зону, смочите салфетки или бумажные полотенца уксусом и заложите под ободок на час. Затем снимите их и обработайте узкой щеткой. Так вы полностью удаляете налет и источники неприятного запаха.