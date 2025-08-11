Просто посмотрите на хвостик: эксперты раскрыли легкий способ проверки свежести колбасы

Как проверить свежесть колбасы / © Freepik

Копченые и полукопченые колбасы много лет остаются любимым продуктом покупателей. Они привлекают аппетитным видом, насыщенным ароматом и способностью сохраняться дольше других мясных изделий. Однако специалисты предупреждают, что именно эти качества иногда используют недобросовестные производители, чтобы скрыть просроченный товар или низкое качество сырья.

Чтобы придать колбасе более свежий вид, могут применяться различные уловки — от обработки оболочки растительным маслом до использования красителей и ароматизаторов. Однако есть простой и надежный способ, который поможет оценить свежесть продукта прямо в магазине, достаточно внимательно присмотреться к хвостикам батона.

Хвостики — это место, где оболочка собирается в складки и закручивается. Если на этих участках виден белый налет или кристаллики соли, это может означать, что колбаса лежит на прилавке очень долго. Причина в том, что для придания блеска производители часто смазывают оболочку растительным маслом, но оно почти никогда не попадает на хвостики, поэтому именно там первыми появляются признаки порчи продукта.

Этот метод подходит для проверки вареных, варено-копченых колбас, а также сосисок и сарделек. Но для сырокопченых сортов, например, сервелата, тонкий белый налет является естественным результатом ферментации и не свидетельствует о порче. В таком случае следует обратить внимание на другие признаки:

аромат колбасы должен быть приятным, с легкой пряной ноткой, без кислого или гнилого запаха;

оболочка — целая, без трещин и плесени;

мякоть — упругая, а не мягкая или липкая.

Эксперты напоминают, что даже визуальный осмотр, в частности, проверка хвостиков, не гарантирует идеального качества продукта, но помогает избежать несвежей колбасы.