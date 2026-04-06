Просто посыпьте это под куст: малина даст вдвое больше ягод уже в этом году

Как увеличить урожай малины

Реклама

После зимы малина ослаблена и остро нуждается в питании, но спешить с удобрениями не стоит. Для начала нужно выполнить базовые весенние работы.

Когда начинать? Оптимальное время — апрель. Температура стабильно плюсовая, на побегах пробуждаются первые почки — сигнал к активным действиям.

Обрезка — первый шаг к щедрому урожаю. Удаляем сухие, поврежденные и слабые побеги. Здоровые ветви укорачиваем на 15–20 см. Это позволяет растению направить силы на формирование ягод, а не на поддержание ослабленных частей. Без обрезки куст тратит ресурсы впустую — урожайность падает.

Реклама

Защита от болезней и вредителей. С теплом активизируются грибки и насекомые. Обработку проводят, когда молодые листочки достигают около 1 см. Используют хелат меди или медный купорос. Опрыскивать лучше утром или вечером во избежание ожогов. Кроме защиты, это еще и внекорневая подкормка.

Удобрение — энергия для роста. После обрезки и обработки кусты нуждаются в дополнительном питании. Весной особенно важен азот: под каждый куст — 20-30 г сульфата аммония или азофоски. Распределяем удобрение на расстоянии 20-30 см от основания, где расположены основные корни. Если почва сухая — полейте, немного разрыхлите и снова увлажните.

Результат — щедрый урожай. Крепкие, здоровые побеги, крупные, сладкие и сочные ягоды — настоящая радость для садовода. Следуя этим простым весенним правилам, вы удваиваете шансы на богатый урожай.