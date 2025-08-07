- Дата публикации
Просто посыпьте в саду черный перец и вы больше никогда не будете использовать химию
Садоводам советуют рассыпать черный перец по своим открытым участкам.
Черный перец – это не только идеальная при праве к блюдам. Вы удивитесь, но его использование в саду может иметь разнообразные полезные эффекты – от отпугивания насекомых до действия антибактериальных и противогрибковых свойств.
Об этом специалисты Week& рассказали изданию Express.
Садоводам советуют рассыпать черный перец по своим открытым участкам этим летом по нескольким важным причинам. Черный перец, функционирующий как природный пестицид, антибактериальное средство и защитник от повреждений, вызванных домашними животными. Он может быть именно тем решением, которое вам нужно для решения ваших садоводческих проблем.
Во-первых, черный перец служит чрезвычайно мощным природным средством отпугивания вредителей. В отличие от химических средств от насекомых, он отпугивает или уничтожает различных нежелательных гостей, в частности, гусениц и тли. Особенно эффективна такая защита против тли, которая пьет сок растений. А вот черный перец помогает добиться смертности вредителя в 80%.
Перец не загрязняет грунтовые воды, не вредит полезным насекомым и животным, а также его можно спокойно использовать на протяжении всего развития растения.
Во-вторых, антибактериальные и противогрибковые свойства делают чёрный перец идеальным защитником от плесени, болезней и гниения. Особенно в теплицах или помещениях со значительным поливом, но ограниченной вентиляцией.
Перец слез смешать с почвой растения. Бактериям будет труднее расти как в почве, так и внутри растения. Растение поглотит соединения черного перца, обеспечивая дополнительную защиту.
Напомним, мы писали о том, что черный перец — источник многих полезных веществ. Поэтому следует добавить в свой ежедневный рацион популярную специю.