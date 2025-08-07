Просто посыпьте в саду черный перец и вы больше никогда не будете использовать химию для защиты растений

Черный перец. / © Credits

Черный перец – это не только идеальное при праве к блюдам. Вы удивитесь, но его использование в саду может обладать разнообразными полезными эффектами – от отпугивания насекомых до действия антибактериальных и противогрибковых свойств.

Садоводам советуют рассыпать черный перец по своим открытым участкам этим летом по нескольким важным причинам. Черный перец, функционирующий как природный пестицид, антибактериальное средство и защитник от повреждений, вызванных домашними животными. Он может быть именно тем решением, которое вам нужно для решения ваших садоводческих проблем.

Во-первых, черный перец является очень мощным природным средством отпугивания вредителей. В отличие от химических средств от насекомых он отпугивает или уничтожает различных нежелательных гостей, в частности, гусениц и тли. Особенно эффективна такая защита против тли, которая пьет сок растений. А вот черный перец помогает добиться смертности вредителя в 80%.

Перец не загрязняет грунтовые воды, не вредит полезным насекомым и животным, а также можно спокойно использовать на протяжении всего развития растения.

Во-вторых, антибактериальные и противогрибковые свойства делают черный перец идеальным защитником от плесени, болезней и гниения. Особенно в теплицах или помещениях с большим поливом, но ограниченной вентиляцией.

Перец слез смешать с почвой растения. Бактериям будет труднее расти как в почве, так и внутри растения. Растение поглотит соединение черного перца, обеспечивая дополнительную защиту.

