Скорлупа.

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Домашние удобрения могут стать эффективным способом подкормки растений в саду или огороде. Одним из популярных натуральных средств является яичная скорлупа, которая богата полезными минералами. Впрочем, такая подкормка подходит не всем культурам.

Как применять яичную скорлупу в саду и действительно ли она помогает, рассказали эксперты Interia.pl.

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Оказывается, обычная яичная скорлупа, которую обычно выбрасывают, может быть полезным удобрением для сада и огорода. Она богата кальцием, который помогает растениям укреплять корневую систему, поддерживает их рост и улучшает состояние почвы. Кроме того, в составе скорлупы есть и другие важные элементы магний, фосфор и цинк.

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Лучше всего такая подкормка подходит растениям, которые хорошо растут в нейтральной или слабощелочной почве. Яичную скорлупу можно использовать для овощных культур — кабачков, моркови, гороха, сельдерея, огурцов и салата.

Кроме того, добавляют под плодовые деревья и кустарники, в том числе яблони, груши и виноград. Не останутся бесполезны и декоративные растения — астры, лаванда, тюльпаны и пионы.

Яичную скорлупу можно использовать не только для улучшения роста растений, но и для защиты от улиток и вредителей. Ведь кальций укрепляет клеточные стенки и, таким образом, повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. В частности, улиток.

Разбрасывание яичной скорлупы вокруг растений может создать барьер, что усложнит доступ к ним вредителей. Просто раздавите несколько яичных скорлуп и сформируйте круг вокруг кустов. Это особенно эффективно против улиток и муравьев. Важно, что барьер, возможно, придется пополнять свежей яичной скорлупой после дождя.

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Как подготовить яичную скорлупу

Чтобы использовать яичную скорлупу в качестве удобрения, ее следует должным образом подготовить. Лучше всего измельчить в мясорубке или ступке. Полученный порошок следует смешать с верхним слоем почвы, где растут растения. Приблизительно 100 г яичной скорлупы достаточно для 1 квадратного метра урожая.

Яичную скорлупу можно использовать для приготовления жидкого питательного средства. Для этого залейте около 10 г яичной скорлупы 1 литром кипятка. Оставьте настояться около 7 дней. Полученный раствор можно использовать для полива садовых или комнатных растений.

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