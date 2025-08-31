Как правильно хранить еду в холодильнике / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многие думают, что экономия нуждается в покупке новой техники, но на самом деле достаточно правильно разместить холодильник и грамотно укладывать продукты, чтобы затраты на электроэнергию уменьшились в разы. Рассказываем, где правильно ставить холодильник, как снизить его нагрузку и какие простые правила помогут продлить жизнь техники и сэкономить на счетах за свет.

Почему холодильник может съедать больше электроэнергии

Если теплообмен затруднен, компрессор вынужден работать подольше.

Когда продукты плотно утрамбованы, холод плохо циркулирует.

Если рядом с холодильником стоит плита или батарея, устройство перегревается и тратит больше энергии.

Неправильный уход — грязные решетки и замерзшая морозильная камера тоже увеличивает потребление.

В результате — заоблачные счета за свет и быстрый износ деталей.

Куда и как поставить холодильник, чтобы он потреблял меньше электроэнергии

Не закрывайте решетки вентиляции на задней панели. Они отвечают за отвод тепла и, если перекрыть выход воздуха, компрессор будет работать с двойной нагрузкой.

Оставляйте щели для вентиляции. Минимум 5 см по обе стороны и 10 см сверху. Это позволит воздуху свободно циркулировать, а холодильник будет потреблять меньше электричества.

Ставьте холодильник вдали от источников тепла. Расстояние до батареи, плиты или духовки должно быть не менее 50 см. В противном случае температура компрессора растет, и он начинает наматывать больше киловатт.

Как правильно хранить продукты, чтобы холодильник тянул меньше света