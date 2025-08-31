- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1868
- Время на прочтение
- 2 мин
Просто сдвиньте холодильник — и будете платить вдвое меньше за свет: полезный лайфхак
Холодильник — один из главных пожирателей электроэнергии в доме. Он работает круглосуточно, а также незначительные ошибки в эксплуатации могут повысить потребление света на 50%.
Многие думают, что экономия нуждается в покупке новой техники, но на самом деле достаточно правильно разместить холодильник и грамотно укладывать продукты, чтобы затраты на электроэнергию уменьшились в разы. Рассказываем, где правильно ставить холодильник, как снизить его нагрузку и какие простые правила помогут продлить жизнь техники и сэкономить на счетах за свет.
Почему холодильник может съедать больше электроэнергии
Если теплообмен затруднен, компрессор вынужден работать подольше.
Когда продукты плотно утрамбованы, холод плохо циркулирует.
Если рядом с холодильником стоит плита или батарея, устройство перегревается и тратит больше энергии.
Неправильный уход — грязные решетки и замерзшая морозильная камера тоже увеличивает потребление.
В результате — заоблачные счета за свет и быстрый износ деталей.
Куда и как поставить холодильник, чтобы он потреблял меньше электроэнергии
Не закрывайте решетки вентиляции на задней панели. Они отвечают за отвод тепла и, если перекрыть выход воздуха, компрессор будет работать с двойной нагрузкой.
Оставляйте щели для вентиляции. Минимум 5 см по обе стороны и 10 см сверху. Это позволит воздуху свободно циркулировать, а холодильник будет потреблять меньше электричества.
Ставьте холодильник вдали от источников тепла. Расстояние до батареи, плиты или духовки должно быть не менее 50 см. В противном случае температура компрессора растет, и он начинает наматывать больше киловатт.
Как правильно хранить продукты, чтобы холодильник тянул меньше света
Не забивайте полки. Воздух должен свободно двигаться, иначе охлаждение будет неравномерным.
Следите за дверцей. Не перегружайте полочки тяжелыми бутылками или кастрюлями, чтобы уплотнители оставались герметичными.
Периодически размораживайте морозильную камеру. Слой льда толщиной более 5 мм увеличивает расход электроэнергии на 30%.
Ставьте продукты охлажденными. Горячие кастрюли или супы в холодильнике резко поднимают температуру и заставляют компрессор работать непрерывно.