Просто сдвиньте холодильник — и будете платить вдвое меньше за свет: полезный лайфхак

Холодильник — один из главных пожирателей электроэнергии в доме. Он работает круглосуточно, а также незначительные ошибки в эксплуатации могут повысить потребление света на 50%.

Как правильно хранить еду в холодильнике

Как правильно хранить еду в холодильнике / © www.freepik.com/free-photo

Многие думают, что экономия нуждается в покупке новой техники, но на самом деле достаточно правильно разместить холодильник и грамотно укладывать продукты, чтобы затраты на электроэнергию уменьшились в разы. Рассказываем, где правильно ставить холодильник, как снизить его нагрузку и какие простые правила помогут продлить жизнь техники и сэкономить на счетах за свет.

Почему холодильник может съедать больше электроэнергии

  • Если теплообмен затруднен, компрессор вынужден работать подольше.

  • Когда продукты плотно утрамбованы, холод плохо циркулирует.

  • Если рядом с холодильником стоит плита или батарея, устройство перегревается и тратит больше энергии.

  • Неправильный уход — грязные решетки и замерзшая морозильная камера тоже увеличивает потребление.

В результате — заоблачные счета за свет и быстрый износ деталей.

Куда и как поставить холодильник, чтобы он потреблял меньше электроэнергии

  • Не закрывайте решетки вентиляции на задней панели. Они отвечают за отвод тепла и, если перекрыть выход воздуха, компрессор будет работать с двойной нагрузкой.

  • Оставляйте щели для вентиляции. Минимум 5 см по обе стороны и 10 см сверху. Это позволит воздуху свободно циркулировать, а холодильник будет потреблять меньше электричества.

  • Ставьте холодильник вдали от источников тепла. Расстояние до батареи, плиты или духовки должно быть не менее 50 см. В противном случае температура компрессора растет, и он начинает наматывать больше киловатт.

Как правильно хранить продукты, чтобы холодильник тянул меньше света

  • Не забивайте полки. Воздух должен свободно двигаться, иначе охлаждение будет неравномерным.

  • Следите за дверцей. Не перегружайте полочки тяжелыми бутылками или кастрюлями, чтобы уплотнители оставались герметичными.

  • Периодически размораживайте морозильную камеру. Слой льда толщиной более 5 мм увеличивает расход электроэнергии на 30%.

  • Ставьте продукты охлажденными. Горячие кастрюли или супы в холодильнике резко поднимают температуру и заставляют компрессор работать непрерывно.

