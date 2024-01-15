Просто подержите пять минут в этом растворе: как отчистить кухонную губку от жира и грязи

Кухонную губку рекомендуют менять хотя бы раз в две недели, потому что в ней скапливается много бактерий. Но есть альтернатива.

Важно запомнить, что средство для мытья посуды удаляет с поверхности кухонной губки только часть бактерий. Поэтому они продолжают скапливаться внутри.

Конечно, можно просто выбросить старую губку в помойку и взять новую. Но бережливые хозяйки знают один простой, но действенный лайфхак, с помощью которого можно очистить губку снаружи и внутри. После такого она прослужит еще немного дольше.

Что же это за альтернативный способ? Просто возьмите четыре литра обычной воды и добавьте в нее один стакан отбеливателя. Тщательно размешайте и уложите туда кухонную губку.

Оставьте ее в растворе хотя бы на пять минут, затем хорошо промойте чистой проточной водой, пока весь отбеливатель не отмоется. Вода должна стать прозрачной – это очень важно.

Есть и другие простые способы, как очистить губку от жира. Например, кое-кто использует обычное хозяйственное мыло. Но в таком случае бактерии, которые размножаются и живут внутри губки, не выведутся и будут попадать дальше на чистые тарелки и другую посуду.

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