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Просто закопайте в землю этот предмет — и кроты и мыши убегут с вашего огорода навсегда
Как избавиться от полевых мышей и кротов со своего участка гуманными способами: советы опытных хозяев.
С наступлением весны активируются полевые мыши и кроты, которые наносят вред на огороде, потому что любят выкапывать и съедать посевной материал. Однако огородники уже давно изобрели кучу методов, чтобы избавиться от непрошенных гостей со своего земельного участка. Рассказываем, как прогнать мышей и кротов со своего огорода, не причиняя им вреда.
Как прогнать кротов и мышей со своего огорода: советы опытных хозяев
Вибросейсмические отпугиватели. Эти приборы помогают избавиться от кротов и мышей посредством выработки низкочастотных звуков и вибрации. Животные, живущие под землей — кроты и полевые мыши, боятся этих звуков и колебаний, пытаясь убежать. А вот людям эти сигналы никаких неприятностей не доставляют, потому что они их просто не слышат. Эти приборы работают на большой площади, одного отпугивателя хватит, чтобы отогнать кротов и полевых мышей в радиусе 10 соток. Все, что нужно сделать, чтобы установить отпугиватель на своем огороде, это зарыть прибор на ⅔ его длины. Приборы не вредят домашним животным, потому за них можно не беспокоиться. Включаются сейсмические отпугиватели самостоятельно, этот процесс контролировать не нужно. Их можно приобрести на специализированных сайтах, в супермаркетах или на рынках.
Резкие запахи. Кроты и мыши очень чувствительны к запахам, поэтому можно разложить у норок тряпки с резким запахом или кусочки вещества. Эти вредители не любят запах бензина, керосина, солярки, дегтя, нафталина и карбида.
Цветы. Если посадить цветы с резким запахом на огороде, то они будут не только любовать глаз своей красотой, но и защищать участок от незваных гостей. Чтобы избавиться от кротов и полевых мышей, можно посадить нарциссы, бархатцы и ноготки. Это именно тот случай, когда приятное и эстетическое сочетается с полезным.