Вибросейсмические отпугиватели. Эти приборы помогают избавиться от кротов и мышей посредством выработки низкочастотных звуков и вибрации. Животные, живущие под землей — кроты и полевые мыши, боятся этих звуков и колебаний, пытаясь убежать. А вот людям эти сигналы никаких неприятностей не доставляют, потому что они их просто не слышат. Эти приборы работают на большой площади, одного отпугивателя хватит, чтобы отогнать кротов и полевых мышей в радиусе 10 соток. Все, что нужно сделать, чтобы установить отпугиватель на своем огороде, это зарыть прибор на ⅔ его длины. Приборы не вредят домашним животным, потому за них можно не беспокоиться. Включаются сейсмические отпугиватели самостоятельно, этот процесс контролировать не нужно. Их можно приобрести на специализированных сайтах, в супермаркетах или на рынках.