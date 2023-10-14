Просто зажмите одну кнопку: как ускорить зарядку телефона в несколько раз

Если ваш телефон слишком долго заряжается, а вы хотите ускорить этот процесс, попробуйте зажать всего одну кнопку.

Если вы столкнулись с долгой зарядкой телефона, причиной этого могут стать программы, работающие в фоновом режиме. Однако эту проблему решить достаточно просто. И устройство сразу начнет заряжаться быстрее.

Самое простое, что вы можете сделать, это зажать боковую кнопку смартфона. То есть кнопку, отвечающую за включение и выключение устройства. Если перед тем, как поставить телефон на зарядку, вы выключите, то все фоновые процессы прекратятся. Поэтому телефон начнет заряжаться гораздо быстрее.

Если вы не хотите полностью выключать устройство, существует еще один вариант быстрой зарядки. Просто включите режим "В самолете". Так вы на время отключите все беспроводные технологии, но некоторыми приложениями все еще сможете пользоваться.

Как быстро зарядить телефон на 10 минут? Большинство современных смартфонов поддерживают функцию "Быстрой зарядки". Посредством технологии смартфон можно довольно быстро зарядить на 30-50%.

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