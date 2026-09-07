Простой и сытный ужин зимой: три закрутки с крупами, которые стоит сделать уже сейчас

Крупы / © Фото из открытых источников

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Конец лета и начало осени — богатое сезонными овощами и фруктами время. Сейчас украинские хозяйки активно производят домашние запасы на зиму. Кроме традиционных огурцов, помидоров и салатов, можно приготовить сытные овощные закрутки с крупами.

ТСН.ua подготовил три простых закрутки с крупами на зиму.

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Помидоры, перец и булгур

Ингредиенты

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1,5 кг помидоров

500 г сладкого перца

300 г моркови

300 г лука

200 г булгуру

100 мл масла

2 ст. л. сахара

1,5 ст. л. соли

50 мл уксуса 9%

3–4 зубчика чеснока

черный молотый перец

Приготовление

Булгур отварите до полуготовности. Главное — не переварить его, иначе — превратится в кашу. Помидоры измельчите с помощью блендера. Сладкий перец нарежьте соломкой, лук кубиками, а морковь натрите на большой терке. В большой кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук с морковью, затем добавьте перец. Жарьте еще несколько минут. Затем добавьте измельченные помидоры, соль, сахар и черный перец. Тушите примерно 15 мин. Добавьте полуготовый булгур и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 15-20 минут. В конце влейте уксус, проварите смесь еще 2–3 мин. Горячую закуску разложите в стерилизованные банки и закройте стерильными крышками.

Баклажаны с гречкой

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

1 кг помидоров

400 г сладкого перца

300 г моркови

300 г лука

200 г гречихи

120 мл масла

1,5 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

50 мл уксуса 9%

4 зубчика чеснока

черный молотый перец

Приготовление

Гречку промойте и отварите до полуготовности, она продолжит впитывать томатный соус во время тушения. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, посолите и оставьте на 15–20 мин. Затем промойте и обсушите. Помидоры измельчите блендером, сладкий перец нарежьте соломкой, лук кубиками, а морковь натрите. В кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук с морковью. Добавьте перец и баклажаны. Тушите овощи примерно 10 мин. Затем добавьте томатную массу, соль, сахар и чёрный перец. Варите еще около 20 мин. Добавить полуготовую гречку и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще около 10 минут. Влейте уксус, проварите еще несколько минут и разложите горячую смесь в стерилизованные банки.

Пшено с перцем в томатной заливке

Ингредиенты:

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200 г пшена

1,5 кг помидоров

500 г сладкого перца

400 г моркови

300 г лука

100 мл масла

1,5 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

50 мл уксуса 9%

3–4 зубчика чеснока

1 ч. л. паприки

черный молотый перец

Приготовление

Пшено хорошо промойте, а затем обдайте кипятком, чтобы убрать возможную горечь. Отварите крупу до полуготовности. Помидоры измельчите в блендере, перец порежьте полосками, морковь натрите на большой терке, а лук нарежьте кубиками. Разогрейте в кастрюле масло, обжарьте лук с морковью. Добавьте перец и тушите около 5 мин. Затем добавьте томатную массу, соль, сахар, паприку и черный перец. Тушите примерно 15 мин. Добавьте полуготовое пшено и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 10 минут. В конце влейте уксус. Варите еще 5 мин. Затем разложите в стерилизованные банки.

Напомним, мы делились рецептами закруток с рисом, перловкой и гречихой.

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