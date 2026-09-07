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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
286
Время на прочтение
3 мин

Простой и сытный ужин зимой: три закрутки с крупами, которые стоит сделать уже сейчас

Закрутки с разными крупами могут стать и быстрым гарниром и самостоятельным блюдом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Крупы

Крупы / © Фото из открытых источников

Конец лета и начало осени — богатое сезонными овощами и фруктами время. Сейчас украинские хозяйки активно производят домашние запасы на зиму. Кроме традиционных огурцов, помидоров и салатов, можно приготовить сытные овощные закрутки с крупами.

ТСН.ua подготовил три простых закрутки с крупами на зиму.

Помидоры, перец и булгур

Ингредиенты

  • 1,5 кг помидоров

  • 500 г сладкого перца

  • 300 г моркови

  • 300 г лука

  • 200 г булгуру

  • 100 мл масла

  • 2 ст. л. сахара

  • 1,5 ст. л. соли

  • 50 мл уксуса 9%

  • 3–4 зубчика чеснока

  • черный молотый перец

Приготовление

  1. Булгур отварите до полуготовности. Главное — не переварить его, иначе — превратится в кашу.

  2. Помидоры измельчите с помощью блендера. Сладкий перец нарежьте соломкой, лук кубиками, а морковь натрите на большой терке.

  3. В большой кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук с морковью, затем добавьте перец. Жарьте еще несколько минут.

  4. Затем добавьте измельченные помидоры, соль, сахар и черный перец. Тушите примерно 15 мин.

  5. Добавьте полуготовый булгур и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 15-20 минут.

  6. В конце влейте уксус, проварите смесь еще 2–3 мин.

  7. Горячую закуску разложите в стерилизованные банки и закройте стерильными крышками.

Баклажаны с гречкой

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов

  • 1 кг помидоров

  • 400 г сладкого перца

  • 300 г моркови

  • 300 г лука

  • 200 г гречихи

  • 120 мл масла

  • 1,5 ст. л. соли

  • 2 ст. л. сахара

  • 50 мл уксуса 9%

  • 4 зубчика чеснока

  • черный молотый перец

Приготовление

  1. Гречку промойте и отварите до полуготовности, она продолжит впитывать томатный соус во время тушения.

  2. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, посолите и оставьте на 15–20 мин. Затем промойте и обсушите.

  3. Помидоры измельчите блендером, сладкий перец нарежьте соломкой, лук кубиками, а морковь натрите.

  4. В кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук с морковью. Добавьте перец и баклажаны. Тушите овощи примерно 10 мин.

  5. Затем добавьте томатную массу, соль, сахар и чёрный перец. Варите еще около 20 мин.

  6. Добавить полуготовую гречку и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще около 10 минут.

  7. Влейте уксус, проварите еще несколько минут и разложите горячую смесь в стерилизованные банки.

Пшено с перцем в томатной заливке

Ингредиенты:

  • 200 г пшена

  • 1,5 кг помидоров

  • 500 г сладкого перца

  • 400 г моркови

  • 300 г лука

  • 100 мл масла

  • 1,5 ст. л. соли

  • 2 ст. л. сахара

  • 50 мл уксуса 9%

  • 3–4 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. паприки

  • черный молотый перец

Приготовление

  1. Пшено хорошо промойте, а затем обдайте кипятком, чтобы убрать возможную горечь. Отварите крупу до полуготовности.

  2. Помидоры измельчите в блендере, перец порежьте полосками, морковь натрите на большой терке, а лук нарежьте кубиками.

  3. Разогрейте в кастрюле масло, обжарьте лук с морковью. Добавьте перец и тушите около 5 мин.

  4. Затем добавьте томатную массу, соль, сахар, паприку и черный перец. Тушите примерно 15 мин.

  5. Добавьте полуготовое пшено и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 10 минут.

  6. В конце влейте уксус. Варите еще 5 мин. Затем разложите в стерилизованные банки.

Напомним, мы делились рецептами закруток с рисом, перловкой и гречихой.

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