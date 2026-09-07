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Простой и сытный ужин зимой: три закрутки с крупами, которые стоит сделать уже сейчас
Закрутки с разными крупами могут стать и быстрым гарниром и самостоятельным блюдом.
Конец лета и начало осени — богатое сезонными овощами и фруктами время. Сейчас украинские хозяйки активно производят домашние запасы на зиму. Кроме традиционных огурцов, помидоров и салатов, можно приготовить сытные овощные закрутки с крупами.
ТСН.ua подготовил три простых закрутки с крупами на зиму.
Помидоры, перец и булгур
Ингредиенты
1,5 кг помидоров
500 г сладкого перца
300 г моркови
300 г лука
200 г булгуру
100 мл масла
2 ст. л. сахара
1,5 ст. л. соли
50 мл уксуса 9%
3–4 зубчика чеснока
черный молотый перец
Приготовление
Булгур отварите до полуготовности. Главное — не переварить его, иначе — превратится в кашу.
Помидоры измельчите с помощью блендера. Сладкий перец нарежьте соломкой, лук кубиками, а морковь натрите на большой терке.
В большой кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук с морковью, затем добавьте перец. Жарьте еще несколько минут.
Затем добавьте измельченные помидоры, соль, сахар и черный перец. Тушите примерно 15 мин.
Добавьте полуготовый булгур и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 15-20 минут.
В конце влейте уксус, проварите смесь еще 2–3 мин.
Горячую закуску разложите в стерилизованные банки и закройте стерильными крышками.
Баклажаны с гречкой
Ингредиенты:
1 кг баклажанов
1 кг помидоров
400 г сладкого перца
300 г моркови
300 г лука
200 г гречихи
120 мл масла
1,5 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
50 мл уксуса 9%
4 зубчика чеснока
черный молотый перец
Приготовление
Гречку промойте и отварите до полуготовности, она продолжит впитывать томатный соус во время тушения.
Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, посолите и оставьте на 15–20 мин. Затем промойте и обсушите.
Помидоры измельчите блендером, сладкий перец нарежьте соломкой, лук кубиками, а морковь натрите.
В кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук с морковью. Добавьте перец и баклажаны. Тушите овощи примерно 10 мин.
Затем добавьте томатную массу, соль, сахар и чёрный перец. Варите еще около 20 мин.
Добавить полуготовую гречку и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще около 10 минут.
Влейте уксус, проварите еще несколько минут и разложите горячую смесь в стерилизованные банки.
Пшено с перцем в томатной заливке
Ингредиенты:
200 г пшена
1,5 кг помидоров
500 г сладкого перца
400 г моркови
300 г лука
100 мл масла
1,5 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
50 мл уксуса 9%
3–4 зубчика чеснока
1 ч. л. паприки
черный молотый перец
Приготовление
Пшено хорошо промойте, а затем обдайте кипятком, чтобы убрать возможную горечь. Отварите крупу до полуготовности.
Помидоры измельчите в блендере, перец порежьте полосками, морковь натрите на большой терке, а лук нарежьте кубиками.
Разогрейте в кастрюле масло, обжарьте лук с морковью. Добавьте перец и тушите около 5 мин.
Затем добавьте томатную массу, соль, сахар, паприку и черный перец. Тушите примерно 15 мин.
Добавьте полуготовое пшено и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 10 минут.
В конце влейте уксус. Варите еще 5 мин. Затем разложите в стерилизованные банки.
Напомним, мы делились рецептами закруток с рисом, перловкой и гречихой.