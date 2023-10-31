Простой копеечный способ, чтобы очистить кастрюли снаружи от нагара и жира без усилий

Обычный кислородный отбеливатель - персоль поможет очистить кастрюлю от давнего нагара.
Не все знают, что персоль – универсальный кислородный отбеливатель можно использовать не только для стирки и отбеливания вещей, но и для чистки посуды, удаления загрязнений с различных поверхностей, например пластика, дерева. С его помощью можно быстро очистить кухонную посуду.
Как быстро, без особого труда почистить кастрюлю от накипи
Чтобы не мучиться и не отскребать кастрюли от нагара и многолетнего жира, можно использовать перкарбонат натрия или персоль.
- Для этого нужно в кастрюле большего размера вскипятить воду.
- Добавить в кипящую воду пару ложек отбеливателя.
- Опустить туда загрязненную кастрюлю, чтобы она в кипящем растворе покипела. Можно накрыть крышкой.
- Через некоторое время пригоревший жир и грязь будет сам отваливаться и плавать в воде.
- Чтобы тщательно очистить посуду, можно поскрести стенки кастрюли деревянной лопаткой.
- После этой процедуры посуда станет чистой и блестящей, как новая.
Самое главное, что вы таким образом сэкономите кучу времени, которое обычно тратите на отскребку нагара из посуды.
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