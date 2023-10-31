Простой копеечный способ, чтобы очистить кастрюли снаружи от нагара и жира без усилий

Не все знают, что персоль – универсальный кислородный отбеливатель можно использовать не только для стирки и отбеливания вещей, но и для чистки посуды, удаления загрязнений с различных поверхностей, например пластика, дерева. С его помощью можно быстро очистить кухонную посуду.

Как быстро, без особого труда почистить кастрюлю от накипи

Чтобы не мучиться и не отскребать кастрюли от нагара и многолетнего жира, можно использовать перкарбонат натрия или персоль.

Для этого нужно в кастрюле большего размера вскипятить воду.

Добавить в кипящую воду пару ложек отбеливателя.

Опустить туда загрязненную кастрюлю, чтобы она в кипящем растворе покипела. Можно накрыть крышкой.

Как почистить кастрюлю от нагара

Через некоторое время пригоревший жир и грязь будет сам отваливаться и плавать в воде.

Чтобы тщательно очистить посуду, можно поскрести стенки кастрюли деревянной лопаткой.

Как почистить кастрюлю персолью от нагара

После этой процедуры посуда станет чистой и блестящей, как новая.

Самое главное, что вы таким образом сэкономите кучу времени, которое обычно тратите на отскребку нагара из посуды.

Читайте также: