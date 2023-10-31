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Простой копеечный способ, чтобы очистить кастрюли снаружи от нагара и жира без усилий

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1124
Время на прочтение
1 мин
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Простой копеечный способ, чтобы очистить кастрюли снаружи от нагара и жира без усилий

Как почистить кастулю от накипи

Обычный кислородный отбеливатель - персоль поможет очистить кастрюлю от давнего нагара.

Не все знают, что персоль – универсальный кислородный отбеливатель можно использовать не только для стирки и отбеливания вещей, но и для чистки посуды, удаления загрязнений с различных поверхностей, например пластика, дерева. С его помощью можно быстро очистить кухонную посуду.

Как быстро, без особого труда почистить кастрюлю от накипи

Чтобы не мучиться и не отскребать кастрюли от нагара и многолетнего жира, можно использовать перкарбонат натрия или персоль.

  • Для этого нужно в кастрюле большего размера вскипятить воду.
  • Добавить в кипящую воду пару ложек отбеливателя.
  • Опустить туда загрязненную кастрюлю, чтобы она в кипящем растворе покипела. Можно накрыть крышкой.
Как почистить кастрюлю от нагара / ©
Как почистить кастрюлю от нагара
  • Через некоторое время пригоревший жир и грязь будет сам отваливаться и плавать в воде.
  • Чтобы тщательно очистить посуду, можно поскрести стенки кастрюли деревянной лопаткой.
Как почистить кастрюлю персолью от нагара / ©
Как почистить кастрюлю персолью от нагара
  • После этой процедуры посуда станет чистой и блестящей, как новая.

Самое главное, что вы таким образом сэкономите кучу времени, которое обычно тратите на отскребку нагара из посуды.

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Дата публикации
Просмотры
1124
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