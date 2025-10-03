Простой лайфхак: что положить в морозилку, чтобы уменьшить расход электроэнергии

Холодильник / © pexels.com

Морозильники относятся к наиболее энергозатратной бытовой технике, однако существуют простые способы снизить счета за свет. Морозильная камера холодильника работает эффективнее, когда она максимально заполнена.

Об этом пишет Express.

Специалист по сбережениям Сэм Уилланс объясняет, что главные энергозатраты идут не на поддержание низкой температуры в морозильной камере, а на охлаждение теплого воздуха, который попадает внутрь при открывании дверцы. Если же камера заполнена, объем теплого воздуха уменьшается, а уже охлажденные продукты помогают быстро восстановить нужный температурный режим.

«Если у вас недостаточно продуктов в морозильной камере, чтобы она была полной, использование таких вещей, как пакеты на молнии, наполненные водой, кубики льда или даже просто пакеты со льдом, может помочь предотвратить попадание более теплого воздуха. Эти предметы дешевые и эффективные», — рассказал эксперт.

Как уменьшить потребление электроэнергии холодильником?

По данным Industrial magazine, чтобы уменьшить потребление электроэнергии холодильником, стоит придерживаться нескольких правил:

ставить холодильник подальше от источников тепла (плита, батарея, прямое солнце);

оставлять не менее 10 см расстояния от стены для вентиляции;

выставлять температуру в холодильнике на +4 °C, в морозилке — на -18 °C;

не ставить в камеру горячую пищу;

регулярно размораживать морозильник, если нет системы автоматической разморозки.

Почему нежелательно вешать магниты на холодильник?

Эксперты предостерегают: магнитики на дверце холодильника могут ухудшать герметичность уплотнителя и влиять на электронику. Кроме того, острые края магнитов способны оставлять царапины на поверхности, особенно если она глянцевая или стальная.

К слову, большинство владельцев холодильников неправильно пользуются регулятором температуры, что приводит к чрезмерной влажности, образованию льда и росту счетов за электроэнергию. Эксперты объясняют: маленький циферблат (от 1 до 5) на самом деле контролирует продолжительность работы компрессора, а не непосредственно холод.