Простой народный способ, чтобы куры зимой лучше неслись: рецепт подкормки

Чем подкармливать кур зимой, чтобы они хорошо неслись

Как поддержать яйценоскость кур зимой

С наступлением зимних холодов яйценоскость кур уменьшается. Это естественный процесс, ведь короткий световой день и низкая температура оказывают влияние на физиологию птицы. Однако правильный рацион может помочь курам нестись. Опытные хозяева предлагают простой народный способ — рецепт подкормки, который обеспечит курам необходимые питательные вещества, чтобы они продолжали радовать свежими яйцами даже в холодное время года.

Снижение яйценоскости зимой связано с разными факторами.

Это и короткий световой день – свет стимулирует яйцекладку, поэтому его недостаток отрицательно влияет на производительность.

Низкая температура. Организм кур тратит больше энергии на поддержание тепла, что снижает ресурсы для яйцекладки.

Недостаток питательных веществ – зимой куры нуждаются больше калорий, белков и витаминов для сохранения здоровья.

Чтобы поддержать яйценоскость кур, предлагаем приготовить простую, но эффективную подкормку.

Рецепт зимней подкормки для кур

Ингредиенты:

Овес, ячмень и пшеница – в равных частях

Жмыхи — 1 часть.

Измельченная тыква – 2 части.

Немного сои

Как приготовить:

Замочите зерновые – овес, ячмень и пшеницу в воде на несколько часов. Затем проварите их до полуготовности – это улучшит усвоение корма.

К сваренным зерновым добавьте жмых, тыкву и сою.

Тщательно перемешайте все компоненты, чтобы образовалась однородная смесь.

Преимущества этой подкормки

Почему такая подкормка эффективна для улучшения яйценоскости?

Во-первых, у нее сбалансированный состав, его ингредиенты содержат необходимые для птицы белки, жиры, витамины и минералы.

Благодаря варке, зерновые легче перевариваются, что снижает нагрузку на пищеварительную систему кур.

Жмыхи, соя и тыква обеспечивают кур энергией и питательными веществами, способствующими выработке желтка.

Смесь питательна, но одновременно не вызывает лишнего набора веса.

Конечно, если куры хорошо питаются, но на них влияют другие негативные факторы, они могут зимой плохо уноситься.

Кроме подкормки, важно учитывать другие аспекты ухода за курами зимой, а именно:

Поддержание оптимальных условий в курятнике:

Обеспечьте температуру в помещении не ниже +10°C.

Использовать искусственное освещение, чтобы продлить световой день до 12-14 часов.

Поддерживать эффективную вентиляцию в курятнике, свежий воздух, избегая сквозняков.

Соблюдение гигиены:

Регулярно убирать помет, чтобы избежать скопления аммиака, негативно влияющего на здоровье кур.

Следить, чтобы подстилка оставалась сухой, особенно в морозные дни.

Обеспечение кур дополнительными витаминами и свежей водой:

Добавлять в рацион измельченную зелень (если есть возможность), морковь или специальные витаминные комплексы для птицы.

Регулярно снабжать кур свежей, чистой водой, ведь обезвоживание может привести к снижению яйценоскости.

Сбалансированная зимняя подкормка на основе зерновых, жмыхов, тыквы и сои – это простой и эффективный способ поддержать яйценоскость кур. В сочетании с правильными условиями содержания, регулярным уходом и дополнительными витаминами этот рацион поможет обеспечить вас свежими яйцами в течение всего года.

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