Простой рецепт глазури для паски от Лилии Цвит

Паска.

Идеальная паска — это не только нежное тесто, но и красивая, белоснежная глазурь, которая не липнет, не осыпается и хорошо держит форму.

ТСН.ua подготовил рецепт глазури от кулинарки Лилии Цвит.

Благодаря этому рецепту вы сможете получить густую, пышную и стойкую глазурь из нескольких ингредиентов. Такая глазурь быстро застывает и прекрасно подходит для украшения пасок.

Ингредиенты:

10 г желатина

20 мл воды

200 г сахара

50 мл воды

Глазури из этих ингредиентов хватит на шесть пасок среднего размера.

Приготовление

Залейте холодный желатин водой (20 мл) и перемешайте. Оставьте на 10 мин, чтобы он набух. В сотейнике смешайте сахар и 50 мл воды. Поставьте на слабенький огонь. Когда сахар растворился и закипел, снимите с огня. К горячему сиропу добавьте набухший желатин. Размешайте, а затем начните взбивать миксером. Масса начнет сгущаться. Взбивайте — пока она не станет пышной. Смазывайте паски сразу, как только приготовили глазурь. Она быстро застывает. Если загустела слишком сильно, подержите ее на водяной бане.

