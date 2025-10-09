Простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей: что нужно делать

Пожилые люди / © Pexels

Международная группа ученых пришла к выводу, что пожилые люди, которые пользуются Интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и реже страдают от депрессии.

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Psychiatric Research.

Ученые проанализировали данные масштабного китайского проекта China Health and Retirement Longitudinal Study, участниками которого были более 9 тысяч жителей 28 провинций страны в возрасте от 45 лет.

Участников разделили на две группы — тех, кто регулярно пользовался цифровыми технологиями (просмотр новостей, переписка, видео, онлайн-игры, финансовые сервисы) и тех, кто полностью обходился без Интернета.

Результаты показали, что люди, которые пользуются цифровыми технологиями, имели более высокий уровень памяти и концентрации внимания, а также лучше справлялись с задачами, требующими планирования и многозадачности.

У других участников, наоборот, чаще наблюдались признаки когнитивного снижения и выраженные симптомы депрессии.

Ученые отметили, что результаты исследования подтверждают важную роль цифровой грамотности в пожилом возрасте.

В обществе, в котором значительная часть общения и получения информации происходит онлайн, неумение пользоваться цифровыми средствами ведет к социальной изоляции, которая, в свою очередь, может усиливать депрессивные расстройства и ускорять когнитивный спад.

