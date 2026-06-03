Простой трюк для чистки унитаза: почему стоит попробовать средство для мытья посуды

Как почистить унитаз средством для мытья посуды / © pexels.com

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Но существует более простой бытовой лайфхак, который помогает справиться с грязью в унитазе без резкой химии — обычное средство для мытья посуды. О нем пишут в Hunker.

Такой метод подходит для регулярного ухода, легкого налета и неприятного запаха, а главный его плюс — доступность и более безопасный состав по сравнению со многими агрессивными чистящими средствами.

Почему средство для мытья посуды работает в унитазе

Средства для мытья посуды содержат поверхностно активные вещества, которые расщепляют жир и грязь. В унитазе они:

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помогают размягчить загрязнение;

уменьшают налет на поверхностях;

облегчают очистку щеткой;

нейтрализуют неприятный запах.

Это не заменяет глубокую очистку от сильного известкового налета, но отлично подходит для регулярного ухода.

Как почистить унитаз средством для мытья посуды: пошаговая инструкция

Добавьте средство в чашу унитаза — налейте примерно 2–3 столовых ложки жидкого средства для мытья посуды прямо в унитаз. Старайтесь распределить его по внутренним стенкам. Оставьте на 10-15 минут — дайте средству время подействовать. Он начнет размягчать грязь и налет, что значительно облегчит дальнейшее очищение. Используйте щетку — тщательно пройдитесь щеткой по внутренней поверхности унитаза, особенно под ободком и в нижней части чаши. Смойте воду — смойте унитаз, чтобы убрать остатки средства и грязи.

Дополнительный лайфхак для более сильного эффекта

Если унитаз не слишком грязный, можно усилить действие метода:

налить средство и добавить немного теплой (не кипящей) воды;

оставить на 20–30 минут;

после этого тщательно почистить щеткой.

Это поможет лучше справиться с лёгким налетом и запахом.

Когда этот метод не подходит

Следует учесть, что средство для мытья посуды не всегда эффективно при:

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сильном известковом налете;

устаревшем ржавом налете;

серьезных засорениях.

В таких ситуациях требуются специальные средства для сантехники.

Преимущества способа

доступный и недорогой;

мягче агрессивной химии;

подходит для регулярной уборки;

уменьшает неприятный запах;

прост в использовании.

FAQ

Как почистить унитаз средством для мытья посуды?

Налейте 2–3 столовых ложки средства в унитаз, оставьте на 10–15 минут, после чего тщательно почистите щеткой и смойте воду.

Можно ли мыть унитаз средством для мытья посуды?

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Да, его можно использовать для регулярной очистки унитаза от легкой грязи и запаха, но он не заменяет сильные средства от известкового налета.

Чем чистить унитаз без химии?

Для легкой очистки можно использовать средство для мытья посуды, соды или уксуса, но для сложных загрязнений нужны специальные чистящие средства.

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