Простой трюк для длительных перелетов: почему стоит взять с собой теннисный мяч в салон самолета

Теннисный мяч / © pixabay.com

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Теннисный мяч вряд ли первым приходит на ум во время сборов в отпуск. Однако этот простой предмет может пригодиться во время длительного перелета, особенно если приходится много часов сидеть в одном положении.

Об этом пишет cotidianul.

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Небольшой мяч можно использовать для легкого массажа, чтобы уменьшить чувство скованности и мышечного дискомфорта после длительного сиденья. Кроме того, специалисты советуют во время долгих поездок периодически двигаться и выполнять несложные упражнения на растяжение.

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Как использовать теннисный мяч в самолете

При длительном перелете через неподвижное сиденье в одном положении может появляться чувство скованности. Теннисный мяч можно использовать для легкого нажатия на отдельные участки тела.

Лицензированная остеопатка и специалист по сну Трейси Ханниган советует использовать для этого также небольшое полотенце. Мяч нужно положить посреди полотенца и свернуть его так, чтобы оно оставалось зафиксированным. Это позволяет лучше контролировать давление и не дает мячу ускользнуть.

Мяч можно осторожно прокатывать по бедрам, ногам или в области плеч. Давление должно быть комфортным и не вызывать боли.

Преимущество этого способа в том, что его можно использовать даже в ограниченном пространстве самолета. Теннисный мяч легок, компактен и почти не занимает места в ручной клади.

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Во время полета полезно разминаться

Кроме теннисного мяча, специалист рекомендует пассажирам периодически выполнять легкие упражнения на растяжение.

К примеру, для расслабления шеи можно повернуть подбородок в сторону подмышки и осторожно наклонить голову, растягивая противоположную сторону шеи.

Поперек можно немного размять, не вставая с кресла. Для этого нужно скрестить ноги и немного наклониться вперед, словно пытаясь дотянуться локтем до лежащей сверху ноги.

Все движения следует выполнять медленно и без чрезмерных усилий. Цель таких упражнений — уменьшить чувство скованности, а не устроить полноценную тренировку во время перелета.

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Лайфхак уже опробовали путешественники

Этот способ используется не только по рекомендациям специалистов. Некоторые путешественники рассказывают, что берут теннисный мяч с собой в длительные поездки.

Так, один пользователь Reddit написал, что кладет мяч у основания позвоночника, вблизи копчика, когда приходится долго сидеть. Другой пользователь отметил, что этот способ помогает ему во время продолжительных авиаперелетов.

В то же время, личный опыт других людей не является универсальной медицинской рекомендацией. Людям, которые испытывают проблемы со здоровьем или испытывают постоянную боль, перед использованием таких техник следует проконсультироваться со специалистом.

Теннисный мяч — не единственный обычный предмет, которому туристы нашли неожиданное применение. Среди других популярных лайфхаков — совет работницы авиакомпании KLM Эстер Стуррус катить бутылку воды под кроватью после заселения в отель. Да, по ее словам, можно быстро проверить, нет ли под кроватью посторонних предметов, не наклоняясь и не заглядывая непосредственно под него.

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