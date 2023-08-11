Простой трюк, который пригодится на кухне: как сделать так, чтобы картофель сварился быстрее

Чтобы сварить картофель в мундире, нужно потратить много времени. Но кулинары придумали интересный способ, ускоряющий варку.

Если вам нужно отварить картофель в мундире, то есть клубни нельзя надрезать или лишать шкурки, для приготовления салата или другого блюда, можно попробовать один простой способ, ускоряющий процесс варки. Вам на помощь придет обычная зубочистка.

Что нужно сделать с картофелем перед варкой

Перед тем, как отправить клубень в кипящую воду, просто проткните его зубочисткой в нескольких местах. Благодаря маленьким дырочкам, которые появятся, картофель сварится гораздо быстрее.

Вы заметите, что время варки картофеля, кожура которого была повреждена зубочистками, уменьшилось на 10-15 минут. Иногда это достаточно критично.

Почему нужно брать именно зубочистку

Некоторые считают, что вместо зубочистки клубня можно проколоть вилкой или ножом, считая, что лайфхак сработает и в таком случае. Обычно картофель сварится быстрее, но вы не сможете использовать его для салата или другого блюда.

Почему? Всё очень просто. Появится проблема в виде слишком больших дырочек, из-за которых под кожуру овоща попадет слишком много жидкости. Поэтому картофель станет водянистым, может сильно развариться.

Еще один способ, как ускорить варку картофеля

Если у вас не нашлось под рукой зубочистки, можно попробовать еще один простой способ, также ускоряющий процесс варки клубня.

Положите в кастрюлю кусочек сливочного масла. Когда он расплавится от высокой температуры, образует на поверхности воды пенку, которая будет препятствовать испарению. В результате нагревание произойдет более интенсивно, а картофель отварится быстрее.

Читайте также: