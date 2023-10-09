Простой трюк с микроволновкой: как за 1 минуту избавиться от неприятного запаха на кухне

Мы много времени и внимания уделяем приготовлению пищи. Это довольно приятное занятие для многих, но оно сопровождается иногда крайне стойкими неприятными запахами, которые распространяются по всему дому. Жареное мясо, картофель, тушеная капуста – это очень вкусно и полезно, но от таких запахов очень трудно избавиться даже при хорошей вентиляционной системе. И открытые окна не помогают, тем более, в холодное время года на долго их открывать нельзя. Впрочем, есть бесхитростный трюк с микроволновой печью, о котором мало кто знает. С его помощью можно быстро и надолго избавиться от неприятных запахов в своем доме.

Как убрать неприятный запах на кухне с помощью микроволновки

Мы все привыкли пользоваться микроволновкой для разогрева пищи или размораживания продуктов. Но печь еще может послужить как отличный воздухоочиститель. Все, что для этого нужно, это одна палочка корицы или кусочек цедры цитрусового фрукта. Таким образом вы избавитесь от любого неприятного запаха в доме всего за 1 минуту.

Что для этого нужно сделать? Чтобы применить этот нехитрый способ, возьмите тарелку, подходящую для использования в микроволновке, положите на нее корицу или цедру. Затем включите печь на максимальную мощность на 1 минуту. Во время интенсивного нагревания корица или цитрус начнут выделять свой аромат. Затем открывайте микроволновку, и великолепный аромат наполнит все ваше жилище.

Такой метод очистки воздуха от неприятных запахов экологичен и безопасен, в отличие от химических. Поскольку корица и кожура цитрусовых фруктов – натуральный нетоксичный продукт, не оставляющий в воздухе никаких следов или опасных химических соединений. Таким образом вы быстро избавитесь даже от самых стойких неприятных запахов.

Как избавиться от неприятных запахов на кухне: еще 5 проверенных средств

Лимон и сода. Для того, чтобы быстро нейтрализовать неприятные запахи, стоит сделать на кухне лимонную пару. Разрежьте пополам 1 лимон, опустите его в кипящую воду и поварите в течение 10 минут. Для мгновенного эффекта можно добавить 1 ст. ложку пищевой соды.

Для того, чтобы быстро нейтрализовать неприятные запахи, стоит сделать на кухне лимонную пару. Разрежьте пополам 1 лимон, опустите его в кипящую воду и поварите в течение 10 минут. Для мгновенного эффекта можно добавить 1 ст. ложку пищевой соды. Сода и уксус. Чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне, насыпьте в емкости отдельно соду и уксус. Эти вещества отлично впитывают в себя все посторонние запахи.

Чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне, насыпьте в емкости отдельно соду и уксус. Эти вещества отлично впитывают в себя все посторонние запахи. Прочистите раковину. Источником вони на кухне может быть также засоренная раковина. Можно прочистить трубы магазинным средством, а можно сделать чистящую смесь самостоятельно из уксуса и соды. Надо просто насыпать полстакана соды в сток, затем залить 200 мл уксуса и закрыть отверстие пробкой. Через 2 часа следует промыть трубы большим количеством воды.

Источником вони на кухне может быть также засоренная раковина. Можно прочистить трубы магазинным средством, а можно сделать чистящую смесь самостоятельно из уксуса и соды. Надо просто насыпать полстакана соды в сток, затем залить 200 мл уксуса и закрыть отверстие пробкой. Через 2 часа следует промыть трубы большим количеством воды. Чайные пакетики. Чай отлично впитывает влагу и неприятные запахи. Поэтому при приготовлении пищи можно развесить пакетики с чаем у рабочей зоны. Для этого подойдет любой листовой чай, даже самый дешевый.

Чай отлично впитывает влагу и неприятные запахи. Поэтому при приготовлении пищи можно развесить пакетики с чаем у рабочей зоны. Для этого подойдет любой листовой чай, даже самый дешевый. Самодельный ароматизатор. Кроме лимонного отвара с неприятным запахом управится ароматизатор из яблок, корицы и гвоздики. Для этого нужно поварить 10 минут на медленном огне кожуру яблок и цитрусовых, добавив корицу или гвоздику.

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