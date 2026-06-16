Простой трюк с полотенцем позволит охладить комнату в жару: что нужно сделать

Жара / © Credits

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С приближением летней жары вопрос качественного сна становится особенно актуальным. Специалисты предлагают простой и экономичный метод охлаждения комнаты без использования кондиционеров или вентиляторов с помощью влажного полотенца.

Об этом сообщает Blikk.

По словам эксперта компании Best Heating Джона Лоулесса, суть метода заключается в естественном процессе испарения: когда теплый воздух с улицы проходит сквозь влажную ткань, он охлаждается, прежде чем попасть в помещение. В отличие от техники, этот способ не создает лишнего шума, не требует электроэнергии и не поднимает пыль, что является преимуществом для аллергиков.

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«Если вы откроете окно и повесите перед ним влажное полотенце или простыню, смоченную в холодной воде, температура в комнате может значительно снизиться», — объясняет Джон Лоулесс.

Пошаговая инструкция по охлаждению помещения:

Замочите полотенце в холодной воде. Важно, чтобы ткань была влажной, но не стекала водой, иначе воздух не сможет свободно проходить через нее, что приведет к повышению влажности. Повесьте полотенце перед открытым окном. Эффективность метода повышается, если на улице есть хотя бы легкий ветерок. Для большего охлаждения можно разместить дополнительное влажное полотенце на дверях комнаты, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. После того, как полотенце высохнет, его нужно снова смочить холодной водой.

Эксперт отмечает, что главным условием эффективности является обеспечение свободной циркуляции воздуха через влажный материал. Этот метод позволяет поддерживать приятную прохладу в комнате в течение ночи, не погружая семейный бюджет счетами за электроэнергию.

Напомним, когда температура превышает +30°C, хочется носить как можно меньше одежды. Но стилисты убеждают, что секрет комфорта в жару не в количестве ткани, а в правильных фасонах и материалах.

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