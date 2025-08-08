Простые шаги для ускорения ноутбука без ремонта

Ноутбук / © Freepik

Специалист по ремонту компьютерной техники поделился простыми советами, которые помогут вернуть быстродействие ноутбука без дорогостоящего ремонта.

Об этом рассказал эксперт, известный в TikTok под ником @EricFixes.

По его словам, причиной торможения часто чрезмерное использование оперативной памяти ненужными программами.

Прежде всего, стоит проверить «Диспетчер задач» в Windows. Там можно увидеть, какие программы больше всего нагружают систему. В его случае на устройстве клиента почти всю память занимали продукты McAfee, поэтому он удалил McAfee, McAfee Safe Connect и McAfee Security Scan Plus через Панель управления.

После этого специалист рекомендует перейти к вкладке «Автозагрузочные программы» и отключить все ненужные. Он обратил внимание на приложение под названием Chrome без указанного издателя, которое оказалось потенциально вредоносным, ведь Google Chrome на ноутбуке не был установлен.

После таких шагов нагрузка на память и процессор значительно снижается, а устройство начинает работать быстрее.

