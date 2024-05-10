Протрите листья орхидеи лимонным соком с водой — ахнете от удивления: простой метод, а творит чудеса

Обычно орхидею подкармливают корневым способом. Однако такие подкормки не были эффективны. Попробуйте совсем другую методику – и цветы скажут вам "спасибо".

Если ваша орхидея не хочет цвести, хотя вы пытаетесь подкармливать ее всеми известными способами, попробуйте еще этот метод.

По мнению специалистов, подкормка с лимонным соком оказывает положительное влияние на любую орхидею. Но в этом случае не нужно подливать цветок, а только протирать листья растения.

Чтобы приготовить полезный раствор, берите 1 л воды и смешайте в нем 1 ст. ложку лимонного сока (лучше свежевыжатого). Смочите в этом растворе ватный диск, а затем пройдитесь по всей поверхности листа легкими движениями.

Прежде всего, после этой процедуры листья приобретут приятный глянцевый блеск. На нем не останется никаких следов пыли, грязи или пятен от воды. Но дополнительно лимонный сок оказывает положительное влияние на формирование почек на цветоносах.

В лимонах содержится немало полезных веществ, которые требуются орхидеям. Поэтому, как утверждают цветоводы, вы не только получите пышное цветение, но и улучшите иммунитет растения.

Таким методом листья достаточно протирать раз в месяц. Важно помнить, что на их поверхности образуется защитный слой, поэтому от частых подкормок лучше отказаться, чтобы его не испортить.

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