Проведите по ковру этим предметом – пыль и шерсть исчезнут, как и не было

Все опытные хозяйки уже знакомы с этим секретом. Рассказываем, как легко и быстро отчистить ковер от грязи и шерсти домашних питомцев.

Как быстро почистить ковровое покрытие: полезные советы

Если у вас дома есть ковровое покрытие и пушистики, то вам наверняка известно, как трудно бывает избавиться от шерсти. К тому же, на покрытии постоянно накапливается куча пыли, которая появляется просто ниоткуда. Как же победить эту неприятность?

Профессиональные клинеры предлагают надежное и проверенное временем решение – пемзу. Да, именно ту, с помощью которой мы обрабатываем свои пятки. Сухая пемза блестяще собирает шерсть в легко удаляемые плотные комки. Больше нет нужды тратить кучу времени на борьбу с шерстью на ковре, достаточно провести пемзой несколько раз – и шерсть легко соберется.

Однако следует знать, что для чистки дивана или кресел пемза не подойдет, поскольку она может повредить мягкую обивку. Здесь можно справиться с помощью кухонной губки, только нужно брать новую. Смочите ее водой и аккуратно пройдитесь по поверхности дивана. Опытные хозяйки уверяют, что лучшего способа уборки шерсти и пыли из обивки, чем этот, просто не существует.

Также для уборки пыли и шерсти из ковровых покрытий подойдет влажная микрофибра. Просто пройдитесь тряпкой по поверхности, она соберет всю шерсть, волосы и пыль. Такой простой трюк позволит быстро справиться с уборкой без лишних хлопот.

Следует учитывать, что эти методы не подходят для сложных случаев, требующих тщательной чистки ковров.

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